Les souscriptions nettes d'OPC monétaires sur un an glissant atteignent +77 Mds

A contre-tendance ?

Au 3ème trimestre 2023, la collecte nette des OPC (organismes de placement collectif) non monétaires s'est établie à -6 milliards d'euros, après +6 milliards au 2ème trimestre, rapporte la Banque de France dans sa dernière livraison chiffrée... Les OPC non monétaires résidents ont été les principaux vendeurs nets (-4 milliards), suivis des administrations publiques et des sociétés non financières (-2 milliards chacun).

En termes d'investissements, les OPC non monétaires continuent à acheter des titres de créances à long terme (+3 milliards après +13 milliards au 2ème trimestre), à céder des actions (-5 milliards) et des titres d'OPC (- 3 milliards) et à réduire leurs dépôts (-2 milliards).

La collecte des OPC monétaires reste élevée (+10 milliards), soutenue par les achats nets des sociétés d'assurance (+ 5 milliards) et des administrations publiques (+3 milliards). En contrepartie, l'investissement des OPC monétaires se répartit assez équitablement entre les titres de créances court terme (+3 milliards), long terme (+4 milliards) et les dépôts (+3 milliards).

Ces placements sont réalisés en priorité auprès des établissements de crédit (+11 milliards), au détriment des sociétés non financières (-4 milliards).

Sur un an glissant, les OPC non monétaires ont enregistré une décollecte nette (-13 milliards, sous l'effet des désengagements sur les fonds actions et mixtes (-21 et -12 milliards) partiellement compensés par des flux positifs sur les fonds d'épargne salariale, les fonds immobiliers et les fonds obligataires (respectivement +7, +6 et +5 milliards).

Les gérants ont privilégié nettement les titres de créance à long terme (+22 milliards) au détriment des dépôts et autres placements nets (-25 milliards) et des actions (-16 milliards), et limitent leur exposition aux sociétés non financières et divers (-10 milliards).

Les souscriptions nettes des OPC monétaires sont largement positives (+77 milliards en flux, cf. graphique F, et +80 milliards en variation d'encours consolidé) sur un an glissant.

Les sociétés d'assurance résidentes sont les principaux acheteurs (+27 milliards), suivies des IFM de la Zone euro, des sociétés non financières et des OPC non monétaires résidents (respectivement +18, +14 et +11 milliards).

Les fonds monétaires acquièrent principalement des titres de créances à court terme (+62 milliards), essentiellement émis par les IFM résidentes, et accroissent leurs dépôts et autres placements nets (+21 milliards).