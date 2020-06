Les sombres prévisions pour la croissance française

Le PIB (produit intérieur brut) devrait se contracter de 11% cette année et le plus dur reste à venir, a prévenu mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'économie française a été lourdement pénalisée par les restrictions visant à endiguer la crise sanitaire liée au coronavirus, avec de très nombreuses entreprises fragilisées. "Le choc de la crise a été extrêmement violent en France" et les mesures destinées à "protéger la santé des Français" ont eu pour conséquence de mettre l'économie "quasiment à l'arrêt pendant trois mois (donc) ça va se payer dans la croissance", a expliqué Bruno Le Maire sur RTL mardi.

Le gouvernement a donc une nouvelle fois revu en baisse ses prévisions. Il table désormais sur une contraction de 11% du produit intérieur brut (PIB) de la France cette année (contre un recul de 8% attendu précédemment) dans le troisième projet de loi de finance rectificative pour 2020, qui est en préparation.

Le plus dur est devant nous

La deuxième phase du déconfinement, qui démarre ce mardi avec la réouverture des cafés et des restaurants (entre autres) dans la plupart des régions, donne pourtant des espoirs de redémarrage de l'économie. Mais le ministre de l'Economie et des Finances s'est montré extrêmement prudent. "Même si c'est difficile à entendre un jour de soleil où les cafés rouvrent et ou les terrasses rouvrent, le plus dur du point de vue social et du point de vue économique est devant nous", a-t-il souligné. Il anticipe cependant un fort rebond de la croissance française en 2021.

Pour aider les entreprises n'ayant pas encore retrouvé une activité normale, comme "le secteur des cafés, des restaurants, de l'hôtellerie, plus largement le secteur de la culture ou de l'événementiel", les dispositifs mis en place au début de la crise seront maintenus et élargis, comme le fonds de solidarité, le chômage partiel, ou encore un nouveau prêt garanti par l'Etat "encore plus avantageux que le précédent".

Reports de paiement

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a de son côté annoncé dans un communiqué mardi la prolongation pour le mois de juin des possibilités de reports du paiement des cotisations sociales, pour les "entreprises et micro-entreprises qui en ont le plus besoin". "Depuis le 15 mars, les reports de cotisations et contributions représentent près de 23 milliards d'euros", est-il précisé dans ce communiqué.

Le gouvernement travaille par ailleurs à trouver des solutions pour éviter des faillites de plusieurs grandes enseignes, susceptibles d'être lourdes de conséquences pour l'emploi. Déjà fragilisées par les conséquences des mouvements des "Gilets jaunes" et de contestation de la réforme des retraites, Camaïeu, La Halle, Conforama ou Alinéa, ont vu leurs difficultés s'accentuer avec le confinement.

L'aéronautique et le bâtiment attendent un plan

Après avoir déjà présenté des plans de soutien pour les secteurs de l'automobile et du tourisme, le gouvernement s'apprête à présenter un plan pour l'aéronautique, avant des annonces pour les start-up et le bâtiment, puis un plan de relance plus global prévu pour la rentrée.