Les soldes d'hiver peuvent-ils relancer la consommation ?

Les magasins espèrent se refaire une santé, après un mois de décembre gâché par les grèves...

(Boursier.com) — Le coup d'envoi des soldes d'hiver a été donné mercredi un peu partout en France, avec l'espoir pour les commerçants de sauver leur saison, après un hiver rythmé par les grèves...

La période de rabais est désormais raccourcie à quatre semaines, contre six précédemment, afin de relancer l'attrait pour les bonnes affaires, entre promotions diverses et succès des Black Friday et autre Cyber Monday. Les soldes doivent donc se terminer le 4 février...

La plupart des commerçants étaient favorables au passage à quatre semaines, acté dans la loi Pacte. Pour Bercy, cette mesure répond à une "demande forte" des professionnels du commerce "pour concentrer les réductions de prix sur un temps plus court et renforcer leur impact" dans un contexte de baisse des résultats des soldes face notamment à la multiplication des promotions tout au long de l'année et à la croissance du commerce électronique.

Plongeon de la fréquentation

Les soldes demeurent le seul moment où les ventes à perte sont autorisées, afin d'écouler les stocks et de préparer la prochaine collection... Des stocks qui restent importants en cette fin d'hiver, à en croire les commerçants. En Île-de-France, la saison a été particulièrement compliquée, avec les grèves dans les transports en commun.

Dans la capitale, les commerces ont observé un plongeon de 25% à 30% de leur chiffre d'affaires sur la semaine du 7 au 14 décembre, et de 9% en province, selon la fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé Procos, citée par 'Le Monde'...