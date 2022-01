Les soldes d'hiver débuteront le 12 janvier

Malgré l'explosion des cas due au variant Omicron, le calendrier ne devrait donc pas être chamboulé cette année.

(Boursier.com) — Les soldes d'hiver démarreront le 12 janvier en France, dans un climat a priori moins perturbé qu'en 2021. L'an dernier, la période des rabais avait été retardée de 15 jours, à cause du coronavirus, et les commerçants avaient dû se plier à un couvre-feu fixé à 18 heures, qui avait énormément compliqué la donne.

Malgré l'explosion des cas de contamination dus au variant Omicron, le calendrier ne devrait donc pas être chamboulé cette année. Le début a été fixé le mercredi 12 janvier à 8 heures pour se terminer le mardi 8 février. Plusieurs départements, parce qu'ils sont proches de la Belgique ou du Luxembourg, ont toutefois été autorisés à lancer le coup d'envoi dès ce lundi, à l'image de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, des Vosges et de la Meuse.

Croissance du e-commerce

Côté durée, les rabais s'étaleront cette fois encore sur quatre semaines et non plus sur six comme avant 2020, conformément à la loi Pacte. Pour Bercy, cette mesure répond à une "demande forte" des professionnels du commerce "pour concentrer les réductions de prix sur un temps plus court et renforcer leur impact" dans un contexte de baisse des résultats, face notamment à la multiplication des promotions tout au long de l'année et à la croissance du commerce électronique.