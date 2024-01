Les soldes d'hiver débutent ce mercredi

"C'est beaucoup trop tôt !", a estimé Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement (FNH).

(Boursier.com) — C 'est parti pour les soldes d'hiver... Dans un contexte inflationniste, marqué notamment par les faillites successives dans le prêt-à-porter, cette période de rabais, désormais précédée de nombreuses "ventes privées" et promotions en magasin, était particulièrement attendue.

Le coup d'envoi des soldes d'hiver a été donné dès 8h ce mercredi dans la plupart des départements de France métropolitaine, mais aussi en Martinique, en Guyane et à Mayotte, pour s'achever le 6 février prochain.

Dans certaines régions, les soldes d'hiver ont débuté légèrement plus tôt. C'est le cas en Meurthe-et-Moselle, en Moselle, dans la Meuse et dans les Vosges, où les soldes ont commencé dès le mardi 2 janvier et se poursuivront jusqu'au lundi 29 janvier inclus.

"C'est beaucoup trop tôt"

Il y a également quelques particularités en outre-mer, avec des périodes de soldes s'étendant du samedi 6 janvier au vendredi 2 février en Guadeloupe, du mercredi 17 janvier au mardi 13 février à Saint-Pierre-et-Miquelon (975), et du samedi 4 mai au vendredi 31 mai à Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978). Pour la Réunion, les prochains soldes d'été sont prévus du samedi 3 février au vendredi 2 mars inclus.

#MardiConseil Les soldes d'hiver Elles commencent demain ! > >Pour consulter les dates spécifiques de certains départements ou collectivités, rendez-vous sur : >👉 https://t.co/bxGnZYP7zq#soldes #soldesdhiver #achat pic.twitter.com/wQ1E7E3xER

— service-public.fr (@servicepublicfr), via Twitter

"C'est beaucoup trop tôt !", a jugé sur 'Europe 1' Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement (FNH), interrogé sur le coup d'envoi des soldes d'hiver. "Il faut qu'on puisse vendre une collection d'hiver à son juste prix, et pas suite à des promotions qui sont devenues la norme et qui affaiblissent les marges des commerces", a-t-il appelé.

"Trop de promotions tue les promotions"

"Le Black Friday qui avait lieu le 24 novembre est devenu un 'Black November'. Le Black Friday ouvre un tunnel jusqu'aux soldes du 11 janvier et s'étale dans le temps", a-t-il également regretté.

"C'est insoutenable pour les indépendants qui n'ont pas les moyens de faire des promotions aussi souvent. Ils ne peuvent pas tenir le choc", a affirmé à 'Actu.fr' Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, estimant que "trop de promotions tue les promotions".