Les SOFICA félicitent leurs 27 films nommés au FESTIVAL DE CANNES 2023

(Boursier.com) — Les longs-métrages financés par les SOFICA représentent 71% des films français nommés pour la 76e édition du Festival de Cannes, avec notamment "Anatomie d'une Chute" de Justine Triet, "Le Règne Animal" de Thomas Cailley ou "ACIDE" de Just Philippot.

Les Sociétés pour le Financement du Cinéma et de l'Audiovisuel ont été créées en 1985 pour soutenir la production cinématographique française indépendante... Elles ont depuis collecté plus de 2 milliards d'euros et financent aujourd'hui plus de la moitié des films agréés chaque année par le CNC.

Pour cette 76e édition du Festival de Cannes, les SOFICA ont contribué à financer un total de 26 films toutes sélections confondues...

Parmi les 24 films français sélectionnés en Sélection Officielle, 17 ont été financés par une ou plusieurs SOFICA, soit un taux remarquable de 71%.

"L'Association de Représentation des SOFICA se réjouit de ces nombreuses sélections, qui confirment une fois de plus la place essentielle des SOFICA dans le financement et le rayonnement international du cinéma français" a commenté Serge Hayat, président de l'Association de Représentation des SOFICA.

Après "Les Pires" de Lise Akoka et Romane Gueret (Prix Un Certain Regard 2022), "Titane" de Julia Ducournau (Palme d'Or 2021) ou encore "Les Misérables" de Ladj Ly (Prix du Jury 2019), ces sélections attestent que le soutien des SOFICA est crucial pour les plus grands films d'auteur français.

Liste complète des films financés par les SOFICA nommés au Festival de Cannes 2023

- Anatomie d'une Chute, de Justine Triet (Compétition Officielle)

- Banel & Adama, de Ramata-Toulaye Sy (Compétition Officielle)

- L'Eté dernier, de Catherine Breillat (Compétition Officielle)

- Le Retour, de Catherine Corsini (Compétition Officielle)

- Les Meutes, de Kamal Lazraq (Un Certain Regard)

- Le Règne Animal, de Thomas Cailley (Un Certain Regard)

- Rien à perdre, de Delphine Deloget (Un Certain Regard)

- Rosalie, de Stéphanie Di Giusto (Un Certain Regard)

- Salem, de Jean-Bernard Marlin (Un Certain Regard)

- Simple comme Sylvain, de Mona Chokri (Un Certain Regard)

- Une Nuit, d'Alex Lutz (Un Certain Regard)

- Le Théorème de Marguerite, d'Anna Novion (Séances Spéciales)

- Little Girl Blue, de Mona Achache (Séances Spéciales)

- Bonnard, Pierre et Marthe, de Martin Provost (Cannes Première)

- L'Amour et les Forêts, de Valérie Donzelli (Cannes Première)

- Le Temps d'Aimer, de Katel Quillévéré (Cannes Première)

- ACIDE, de Just Philippot (Séances de Minuit)

- Ama Gloria, de Marie Amachoukeli (Semaine de la Critique)

- La Fille de son Père, d'Erwan Le Duc (Semaine de la Critique)

- Le Ravissement, d'Iris Klatenbäck (Semaine de la Critique)

- Le Syndrome des Amours Passés, d'Ann Sirot et Raphaël Balboni (Semaine de la Critique)

- Vincent doit Mourir, de Stephan Castang (Semaine de la Critique)

- Conann, de Bertrand Mandico (Quinzaine des Cinéastes)

- L'Autre Lorens, de Claude Schmitz (Quinzaine des Cinéastes)

- Le Livre des Solutions, de Michel Gondry (Quinzaine des Cinéastes)

- Le Procès Goldman, de Cédric Kahn (Quinzaine des Cinéastes)

- Linda veut du Poulet, de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach (ACID) Nota :

Précisons également qu'en plus de tous ces investissements en production, de nombreux films ont également bénéficié d'investissements SOFICA en phase de développement...