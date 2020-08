Les services Google frappés par une panne mondiale

Les services Google frappés par une panne mondiale









La situation semble être résolue pour la messagerie et les autres services de Google...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un jeudi difficile pour Google... Plusieurs services très utilisés de Google étaient perturbés dans le monde en raison d'une panne mondiale qui a duré plusieurs heures, comme l'a indiqué le géant technologique américain. De nombreux utilisateurs ont rencontré des difficultés, notamment pour se connecter et envoyer des mails. D'autres services G Suite, dont Google Drive, Docs, Chart, Keep, Voice, Meet et Groupes, ont également été impactés.

En fin de matinée dans la journée de jeudi, Google listait les problèmes suivants : "problème d'envoi de mails dans Gmail, d'enregistrement dans Meet, de création de fichiers dans Drive, [...] d'envoi de messages dans Google Chat, d'ajout de pages dans Sites".

Selon les données de la plateforme de signalement DownDetector, Gmail rencontrait des dysfonctionnements un peu partout dans le monde depuis 7 heures environ. La panne concernait essentiellement des utilisateurs d'Europe de l'Ouest, d'Inde, du Japon et de Malaisie.

Tout est rentré dans l'ordre

Finalement, tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi. La firme de Mountain View a assuré avoir réparé la panne de Gmail et des autres services G Suite, sans préciser les raisons de ces dysfonctionnements.

Les rapports des utilisateurs indiquent que Gmail rencontre des problèmes depuis 9:12 Matin CEST. https://t.co/ikknKxpyU1 Retweet en cas de problème chez vous également #bugGmail — Downdetector France (@downdetectorFR), via Twitter

"Le problème avec Gmail devrait être résolu. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience et de votre soutien continu", a assuré le géant technologique américain sur la page support du service.

Une panne en janvier déjà

Avec plus de 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, Gmail s'est imposé comme un outil de communication essentiel pour les particuliers et les entreprises. Lorsqu'une telle panne survient, tout en sachant que la messagerie est largement utilisée dans un cadre professionnel, elle peut ainsi paralyser des secteurs entiers.

Pour rappel, fin janvier, le service Gmail avait déjà été frappé par une panne géante dans le monde, encore plus importance que celle-ci. L'entreprise américaine avait seulement mis quelques heures pour résoudre le problème.