Les services de renseignement financier français et israélien renforcent leur coopération bilatérale

Pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme...

(Boursier.com) — L 'autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority - IMPA) et le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) ont signé le 20 octobre dernier un accord de coopération (Memorandum of Understanding - MoU) constituant les bases d'une coopération bilatérale renforcée pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme (BC-FT) et les activités criminelles liées

"Ce MoU est une étape supplémentaire dans le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. La lutte contre la criminalité financière est une priorité pour le Gouvernement français et cet accord renforcera pour les deux cellules de renseignement financier - mais aussi pour leurs partenaires nationaux - les capacités à entraver le blanchiment de capitaux et le terrorisme" a souligné Gabriel Attal, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics.

Le Vice-premier ministre et Ministre de la Justice, Gideon SA'AR, a souligné pour sa part que "la coopération internationale est la pierre angulaire de notre stratégie de lutte contre la criminalité financière et le financement du terrorisme. Le MoU entre l'IMPA et TRACFIN sera indéniablement un outil de renforcement de notre effort commun dans la lutte contre les criminels en Israël et en France."

Tracfin et l'IMPA se rencontreront régulièrement pour discuter de l'évolution des menaces de BC-FT, analyser les techniques utilisées par les criminels et pour faire avancer des enquêtes...

Trois missions

Rappelons que TRACFIN est chargé de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). TRACFIN concourt au développement d'une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ses 3 missions prioritaires sont portées sur : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

TRACFIN recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination délictueuse d'une opération financière.

Cellule de renseignements

L'autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux (IMPA) est la cellule de renseignement financier (CRF) d'Israël... Établie en 2002 conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux de 2000, l'IMPA conduit la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Israël. De plus, l'IMPA dirige la participation israélienne à l'effort global de lutte contre le BC-FT, conformément aux standards internationaux établis par le GAFI. En luttant contre la criminalité financière, le travail de l'IMPA assure que l'intégrité du système financier demeure sûre, stable et protégée des activités illégales.

L'IMPA est une autorité de renseignement indépendante, chargée de la gestion de la base de données nationale de renseignements financiers. Les informations contenues dans la base de données sont transmises par les entités assujetties et les organismes gouvernementaux, ainsi que par les CRF d'autres pays.

L'IMPA est responsable de l'extraction des renseignements depuis les données brutes et de leur analyse afin de détecter les entités suspectées d'être impliquées dans le BC-FT, ainsi que d'identifier des tendances, des méthodes et des typologies. L'IMPA est chef de la délégation israélienne au GAFI et à MONEYVAL et joue un rôle majeur dans l'élaboration des normes internationales, des politiques et dans la coopération dans la lutte contre le BC-FT. L'IMPA est également membre du Groupe Egmont des CRF et coopère avec les CRF étrangères en échangeant des renseignements financiers et en promouvant la coopération internationale en matière LBC-FT. L'IMPA est la principale source d'expertise, d'information et de rayonnement en matière de LBC-FT et ses experts recherchés pour leurs conseils tant au niveau national qu'international...