Les services de la Ville de Montreuil s'engagent à accueillir 30 jeunes en contrat d'apprentissage

Le Conseil municipal réuni mercredi 28 juin a voté en faveur d'une délibération qui engage la Ville de Montreuil à proposer sur la période du calendrier universitaire 2023-2024

(Boursier.com) — La Ville de Montreuil souhaite faire de l'apprentissage un axe de sa politique en matière d'insertion professionnelle et d'émancipation des jeunes de 16 à 29 ans particulièrement touchés par la situation économique et sociale que traverse le pays.

Le Conseil municipal réuni mercredi 28 juin a voté en faveur d'une délibération qui engage la Ville de Montreuil à proposer sur la période du calendrier universitaire 2023-2024, trente contrats d'apprentissage dans ses services (contre 25 en 2022-2023).

Montreuil entend ainsi proposer des solutions concrètes et redonner espoir et confiance en l'avenir à tous ces jeunes trop souvent confrontés aux difficultés de trouver des entreprises ou des employeurs publics leur permettant d'acquérir une formation professionnelle qualifiante complète...

Partenariats noués

Pour parvenir à accueillir ces trente jeunes, Montreuil noue des partenariats avec des établissements de formation de son territoire comme avec le lycée polyvalent des métiers de l'horticulture et du paysage.

Accueillir ces jeunes c'est aussi pour la Ville former les futurs professionnels de demain qui pourront être recrutés, notamment dans les secteurs en tension de l'informatique ou de la petite enfance.

En accueillant ces jeunes, Montreuil forme des apprentis aux spécificités du secteur public local et développe en interne, une attention particulière à la transmission intergénérationnelle des savoirs et savoir-faire en soignant l'accompagnement et la prise en charge de chacun d'entre eux...

Mesures de parité

Montreuil s'attache à accueillir autant d'apprentis femmes que hommes et facilite l'accueil d'apprentis en situation de handicap avec l'aide des fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique (FIPHP).

Pour l'année 2023-2024, ces jeunes seront accueillis pour des durées d'une à trois années dans les services : petite enfance, jeunesse et éducation populaire, ressources humaines, environnement cadre de vie, informatiques, urbanisme et habitat, citoyenneté, sports et communication.