Les salaires devraient augmenter de 4% en moyenne en 2024

Et même de 15% dans certains secteurs

(Boursier.com) — Les salaires devraient augmenter de 4,5% en moyenne 2023 et connaître une progression entre 3,5% à 4% en 2024, selon l'étude annuelle PageGroup dévoilée jeudi par 'Le Parisien'. Deux explications : la hausse des prix, sur laquelle les entreprises tentent de s'aligner : les prix à la consommation devraient monter de 5% sur l'année 2023, selon l'Insee. Par ailleurs, les patrons peinent toujours à recruter, avec actuellement 350.000 postes à pourvoir en France.

Cette progression devrait surtout profiter aux salariés les plus qualifiés, qu'ils soient cadres ou non. PageGroup anticipe des hausses de salaires à deux chiffres dans l'industrie, surtout dans les secteurs de l'énergie ou de l'aéronautique, mais aussi dans les métiers de l'informatique, des nouvelles technologies et du digital.

Dynamisme

Les salariés profitent du dynamisme du marché du travail, qui avait déjà permis aux salaires d'augmenter de 2,9% dans le privé en 2022. Ils n'hésitent plus à postuler ailleurs. "Si les entreprises n'accordent pas d'augmentations, à un moment donné, elles devront aller recruter à l'extérieur et c'est souvent plus cher, car il y a une prime au changement. Le salaire auquel elles recrutent va aussi affecter les grilles de rémunération en place dans l'entreprise, car les personnes déjà en poste vont mal vivre le fait d'être moins bien payées", analyse Laurent Blanchard, directeur général de PageGroup France, interrogé par 'Le Parisien'.

Selon une autre étude, publiée fin août par le cabinet LHH, la moitié des salaires en France enregistreront en 2023 une augmentation supérieure à 4,7% et dans une écrasante majorité des cas (93%), les entreprises ont prévu des mesures salariales cette année. Mais tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne : 40% d'entre eux "ont le sentiment de ne pas avoir eu leur salaire revalorisé au cours des deux dernières années", relève PageGroup.