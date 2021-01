Les salaires des cadres devraient rester stables cette année, mais...

Les profils de cadres experts qui feront le choix de changer d'emploi pourront néanmoins prétendre à des augmentations de salaire conséquentes !

(Boursier.com) — Les niveaux de rémunération des cadres devraient rester majoritairement stables en 2021, alors que la crise sanitaire a bouleversé le marché du travail, selon une étude du cabinet Robert Walters.

"En matière de rémunérations, on peut s'attendre à de l'austérité et la tendance sera à l'individualisation des augmentations : les écarts vont se creuser principalement entre le marché passif et actif", explique Coralie Rachet, Directrice générale France de Robert Walters.

Peu de cadres prétendent à une augmentation...

Conscients de l'austérité, les cadres sont raisonnables quant à leurs attentes en matière de rémunération pour l'année à venir. Seulement 26% d'entre eux pensent recevoir une augmentation, contre 73% l'année précédente. Parmi eux, 38% s'attendent à un coup de pouce de plus de 7%, contre 20% en 2019...

Les écarts persistent entre les sexes, puisque 22% des femmes cadres s'attendent à recevoir une augmentation de salaire en 2021. Par ailleurs, seules 44% oseront négocier leur salaire cette année, contre 62% des hommes...

Opérations et engineering

Les rémunérations des métiers des opérations et de l'engineering devraient rester stables à l'exception de certains postes stratégiques comme le "Manager Lean Manufacturing" (+11%) et le "Manager HSE" (+10%).

Dans le secteur de la santé, le Directeur des opérations cliniques pourra prétendre à une augmentation de salaire d'environ 11%. En "supply chain", à l'heure où le contrôle et l'optimisation des flux sont primordiaux pour les entreprises, le Directeur Demand/Supply planning pourra prétendre à une augmentation de 10%...

Les cadres en IT et Digital profiteront d'un marché toujours dynamique, porté notamment par les postes de "Data Scientist" et de Directeur cybersécurité. En raison de la généralisation du télétravail, du développement du e-commerce et de la multiplication des cyber attaques, la demande restera importante en 2021 alors que la tendance est à l'internalisation de ces fonctions.

Par ailleurs, les profils de Responsable de programme, véritable chef de projet de la transformation des entreprises, pourront bénéficier d'une augmentation de salaire d'environ 10%...

Fonctions financières

Les fonctions financières ont connu une belle reprise des volumes de recrutement dès le mois de juin 2020 : d'une part sur des fonctions d'expertises nécessaires à l'activité courante de l'entreprise et d'autre part, les sur des fonctions de Directeurs financiers, notamment au sein de structures de taille intermédiaire. Cette année le Directeur Trésorerie et le Directeur administratif et financier pourront voir leur niveau de rémunération augmenter de 11%...

Au coeur de la gestion de la crise, les fonctions juridiques et ressources humaines ont été sur-sollicitées pour la mise en oeuvre du chômage partiel, du télétravail ou encore la mise en application des protocoles sanitaires.

Les fonctions juridiques, fiscales et compliance qui ont connu une inflation des salaires sur ces trois dernières années, devraient se stabiliser en 2021 à l'exception de certains profils très demandés tels que le "Compliance officer" (+12% d'augmentation).

Ressources humaines

Du côté des ressources humaines, pour maintenir un dialogue social harmonieux dans ce contexte de crise, le Responsable des relations sociales a joué un rôle essentiel et sera fortement recherché en 2021. Son niveau de rémunération pourrait croître de 15%...

L'objectif des entreprises en 2021 sera de renforcer les directions des ressources humaines, pour les aider à déployer les nouveaux processus et outils leur permettant d'entrer dans l'ère post Covid-19, que ce soit par le biais de mobilités internes ou de recrutements externes.