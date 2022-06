Les routiers en grève ce lundi pour réclamer des hausses de salaires

Les syndicats demandent la réouverture immédiate des négociations salariales...

(Boursier.com) — Aérien , ferroviaire, et désormais transport routier... Face à l'envolée des prix, de nombreux secteurs réclament une augmentation rapide et massive des salaires pour compenser les effets d'une inflation galopante, et les grèves se multiplient d'ailleurs. La CFDT, la CGT, FO, la CFTC et la CFE-CGC ont appelé les chauffeurs routiers à se mobiliser ce lundi.

"La crise sanitaire a mis en exergue l'importance des activités du transport, qui ont même été déclarées d'utilité publique par le gouvernement. Mais cette reconnaissance ne s'est pas traduite dans les négociations sur les salaires ou les conditions de travail", déplore l'intersyndicale dans un communiqué commun.

"Malgré les annonces de résultats qui se chiffrent en milliards, les hausses successives du Smic dues à inflation galopante et exponentielle, une forte pénurie de salariés due au manque d'attractivité dans l'ensemble des secteurs de la CCNTR [Convention collective nationale des transports routiers], le pouvoir d'achat des salariés qui fond comme neige au soleil, les patrons du transport et le gouvernement pratiquent la politique de l'autruche", regrette-t-elle encore.

Une situation "totalement ahurissante et irresponsable"

Evoquant une situation "totalement ahurissante et irresponsable", les fédérations syndicales des transports réclament la réouverture "sans condition de véritable NAO [négociations annuelles obligatoires] dans l'ensemble des secteur de la CCNTR.

Les syndicats citent notamment les entreprises du logistiques qui, selon eux, "campent sur leur propositions indécentes de revalorisation de 3% des taux conventionnels, ce qui plonge les coefficients les plus élevés au niveau du Smic et les autres bien en dessous".

Une vingtaine de sites industriels bloqués

Ils rappellent également que dans le secteur du transport de fonds et valeurs, il n'y a eu "aucune valorisation des grilles conventionnelles depuis 7 ans, sans compter la dénonciation de certains acquis sociaux".

Selon 'Le Parisien', une vingtaine de sites industriels ont été ciblés par des blocages. "Toutes les régions seront touchées mais on ne veut pas embêter les automobilistes", avait indiqué au quotidien Patrick Blaise, secrétaire général de la FGTE Route CFDT, premier syndicat de la profession. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, ou encore Metz sont concernés.