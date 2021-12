Les retraités descendent dans la rue pour un meilleur niveau de vie

L'UCR-CGT souhaite une revalorisation immédiate des pensions et des retraites de 300 euros...

(Boursier.com) — Les retraités se mobilisent pour "une retraite dans de bonnes conditions"... Alors qu'elles veulent faire entendre leur "difficulté à vivre", neuf organisations syndicales et associatives de retraités (CGT, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires retraités, RFP, LSR, Ensemble et solidaires et UCR FO) ont appelé à manifester ce jeudi à Paris, afin de réclamer une augmentation des pensions et de meilleures conditions de vie.

"L'annonce gouvernementale d'une revalorisation de 1,1% des pensions en 2022 alors qu' en octobre 2021, l'augmentation des prix à la consommation s'élevait à 2,6% sur un an, sonne comme une véritable provocation", dénonce l'intersyndicale dans un communiqué.

"Après des années de blocages, leur pouvoir d'achat devrait subir une nouvelle dégradation. Ça suffit le mépris ! Emmanuel Macron et son gouvernement doivent entendre les difficultés des retraité.e.s.", estiment également les syndicats.

Revalorisation de 300 euros réclamée

Pour le secrétaire général de l'UFR CGT retraités, Marc Bastide, "la question des pensions revient dans toutes les conversations avec les retraités". "Même ceux qui arrivaient à s'en sortir avant se retrouvent souvent aujourd'hui avec deux générations encore à charge : leurs enfants qui ne sont pas encore indépendants financièrement et leurs parents âgés dépendants", explique-t-il.

"On demande de véritables négociations en début d'année" des pensions de retraite, avec "des accords indexés sur l'inflation", a-t-il aussi indiqué sur 'franceinfo'. L'UCR-CGT réclame ainsi une revalorisation immédiate des pensions et des retraites de 300 euros. D'après l'Insee, "au 1er janvier 2021, les pensions de base ont été augmentées de 0,4 %, et les complémentaires de 1 %", alors que l'inflation a atteint 2,8 % sur un an, en novembre dernier.

"Depuis 2014, les retraités ont perdu en moyenne 10 à 12% de pouvoir d'achat"

L'intersyndicale demande également "la défense et l'amélioration de [leur] Sécurité sociale au niveau santé et retraite", "le développement des Services publics de proximité", et "la défense des libertés individuelles et collectives".

"Les prix flambent et les pensions sont bloquées, les moyens attribués à la santé et aux Services publics régressent et pendant ce temps-là, la Bourse, les dividendes explosent et battent des records historiques. Cette situation est inacceptable. Une autre répartition des richesses est urgente", pointe-t-elle, tout en se demandant "comment payer les factures avec l'accélération de l'augmentation des prix", alors que "depuis 2014, les retraités ont perdu en moyenne 10 à 12% de pouvoir d'achat sur leur pension soit plus d'un mois de pension par an !".