Les responsables Supply Chain investissent dans l'IA pour surmonter les incertitudes et améliorer la durabilité

(Boursier.com) — Une étude IBM Institute for Business Value (IBV) "Own Your Transformation" dévoile comment les responsables Supply Chain relèvent les défis importants, notamment provoqués par la pandémie de COVID-19, l'inflation, le changement climatique et les événements géopolitiques, et comment ils prévoient de pérenniser leurs chaînes d'approvisionnement...

Cette étude menée auprès de 1.500 responsables Supply Chain et directeurs d'exploitation révèle qu'ils augmentent leurs investissements dans l'automatisation, l'IA et les flux de travail intelligents, les écosystèmes et la durabilité, et qu'ils réinventent les opérations de leurs chaînes d'approvisionnement.

Pour lutter efficacement contre les facteurs de stress, tels que l'inflation, il est impératif que les responsables Supply Chain et directeurs d'exploitation recourent à l'analytique, l'IA et l'automatisation pour créer des chaînes d'approvisionnement intelligentes, résilientes et durables , a déclaré Jonathan Wright, IBM Consulting Global Managing Partner, Sustainability Services and Global Business Transformation. L'automatisation et l'IA permettent à ces dirigeants et à leurs équipes de collecter des données, d'identifier les risques, de valider la documentation et de fournir des pistes d'audit, même en période de forte inflation, tout en optimisant leur consommation de carbone, de déchets, d'énergie et d'eau."

Les principales conclusions de l'étude

Les responsables Supply Chain interrogés adoptent l'IA et les technologies d'automatisation pour assurer l'interconnectivité avec les partenaires et les fournisseurs et pour permettre des opérations durables et prévisibles...

Près de la moitié (45%) des responsables Supply Chain européens interrogés ont déclaré avoir introduit de nouvelles technologies d'automatisation au cours des 2 dernières années, une approche qui peut ajouter de la prévisibilité, de la flexibilité et de l'intelligence aux opérations de la chaîne d'approvisionnement. Ils utilisent également l'IA pour mesurer les performances.

La durabilité est à la fois un défi et moteur de changement.

Les responsables Supply Chain interrogés classent la durabilité comme leur 3ème plus grand défi au cours des prochaines années, après les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure technologique.

45% placent le développement de la durabilité dans leur liste de priorités pour les 2 - 3 années à venir.

48% déclarent que leurs investissements dans le développement durable accéléreront la croissance de leur entreprise. En Europe, les objectifs les plus importants associés aux initiatives de développement durable sont la promotion de nouveaux domaines d'innovation (61%) et la conformité aux réglementations en matière de durabilité (57%).

Ils déclarent subir la pression la plus directe pour la transparence en matière de développement durable de la part : des investisseurs (60%), des membres du conseil d'administration (50%) et des clients (52%).

Les "innovateurs" représentent 20% des responsables Supply Chain et se distinguent par l'accélération en matière d'innovation, à partir des données, afin de se préparer à un avenir plus incertain. Ils surpassent leurs homologues pour certains indicateurs clés, notamment avec une croissance annuelle des revenus supérieure de 11%.

Les "innovateurs" mènent les actions suivantes...

L'intégration de flux de travail automatisés dans toutes les fonctions organisationnelles, y compris avec leurs partenaires pour une visibilité accrue des informations et des actions en temps réel (95% de plus que les autres responsables de la Supply Chain).

La modernisation de leur infrastructure technologique : 56% des entreprises opèrent actuellement sur un cloud hybride et 60% investissent dans une infrastructure numérique pour évoluer et générer de la valeur.

Les initiatives de développement durable, en créant de nouveaux produits et services. 58% voient des opportunités d'améliorer l'engagement des clients grâce aux impératifs de durabilité.

La concentration sur la cybersécurité (près de 16% de plus que les autres responsables Supply Chain).

