Les réservations de vols explosent à l'approche des fêtes de fin d'année









Suite à l'allocution d'Emmanuel Macron, le comparateur de vols Kayak a enregistré un bond sur les recherches de vols domestiques...

(Boursier.com) — Sans attendre le feu vert, les Français se sont rués sur les billets d'avion à l'approche de Noël... Selon les informations de 'BFM Business', le site du comparateur de vols Kayak a en effet connu les 24 et 25 novembre, après l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, un bond de 115% sur les recherches de vols domestiques par rapport aux deux jours précédents.

"La dernière allocution d'Emmanuel Macron était attendue de tous et la confirmation que nous pourrons voyager à Noël a eu un effet sans précédent sur les recherches de vols", a expliqué le spécialiste du voyage, soulignant que les recherches ont même triplé par rapport à la semaine d'avant.

Chez Air France, qui a décidé de rouvrir 12 lignes qui étaient suspendues jusqu'ici (comme Bordeaux-Marseille ou Paris-Bastia), le volume de réservations a été multiplié par quatre suite à l'intervention du chef de l'Etat, comme le rapporte 'RTL'.

Les voyageurs veulent "rentrer voir leur famille pour Nöel"

Du côté de Mister Fly, les réservations de ces trois derniers jours ont atteint 50% du niveau de 2019. Avant les annonces du chef de l'Etat, elles étaient de 15% seulement avant l'allocution du président. "Le marché qui a repris immédiatement, c'est le 'marché affinitaire', c'est-à-dire celui des voyageurs qui veulent rentrer voir leur famille pour Noël", a précisé auprès de 'BFM Business' le directeur du e-commerce chez Mister Fly Frédéric Filloud.

La France est, sans surprise, en tête des destinations les plus plébiscitées, avec 17% des réservations. Se placent ensuite la Tunisie (9%), le Maroc (9%) et le Sénégal (5%). Dubaï, où les restrictions de voyage sont moins strictes que dans d'autres zones touristiques, complète le top 5 (5%), et se place même devant le Portugal.

Des tarifs attractifs

Ce bond des réservations a également été accéléré par des offres attractives. Alors que les prix des billets connaissent habituellement une hausse à cette période de l'année, les Français ont bénéficié de tarifs 30% moins chers, selon Mister Fly.

Pour rappel, le président de la République avait annoncé la levée du confinement le 15 décembre, qui sera remplacé par un couvre-feu, à condition de remplir deux objectifs sanitaires : le nombre de nouvelles contaminations doit descendre à environ 5.000 par jour, et que le nombre de patients en réanimation doit être ramené à une fourchette de 2.500 à 3.000, contre 4.900 au pic de l'épidémie début novembre.