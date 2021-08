Les relations professionnelles n'ont pas été trop abîmées par la crise sanitaire

Les relations professionnelles n'ont pas été trop abîmées par la crise sanitaire









Un quart des personnes interrogées déplorent tout de même un affaiblissement de ces relations, surtout chez les plus jeunes, en manque d'intégration.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les relations professionnelles n'ont pas été trop secouées par la crise sanitaire. Malgré de longs mois de confinement, et un télétravail souvent imposé, 60% des actifs estiment que le lien avec leur employeur est reste inchangé, selon une étude OpinionWay commandée par Manutan et 15% des actifs sondés vont plus loin en affirmant que ces liens ont évolué et se sont surtout renforcés, solidarité oblige.

Un quart des personnes interrogées déplorent tout de même un affaiblissement de ces relations. Dans le détail, 25% des actifs âgés de 30 à 39 ans, et 23% des 40 ans et plus, estiment que les liens avec leurs entreprises se sont tendues. Les jeunes actifs de 18 à 29 ans, quant à eux, sont 29% à estimer que ces relations se sont affaiblies, notamment en raison d'un manque d'ancienneté et d'intégration, bien que 82% d'entre eux déclarent avoir de bonnes relations avec leurs collègues et 73% avec leur hiérarchie.

Moins bien dans le commerce et le transport

Les secteurs du commerce et du transport sont les secteurs les plus touchés par cette dégradation du lien, avec 33% contre 15% qui constatent un renforcement. Les actifs du secteur des services sont 13% à déclarer que le lien s'est renforcé, contre 24% qu'il s'est dégradé. Enfin, le secteur du BTP semble être le moins impacté avec 21% des actifs qui estiment que le lien s'est renforcé, contre 20% qui pensent qu'il s'est affaibli.

Les relations restent globalement conformes à l'avant crise, représentant un point positif fort pour les salariés. Par ailleurs, cette période a offert des opportunités, et pour cause, 50% des actifs estiment avoir développé de nouvelles compétences professionnelles depuis le début de la crise sanitaire.

Problème de reconnaissance

"La reconnaissance des collaborateurs par les entreprises est une affaire plus personnelle qu'il n'y paraît", observent les auteurs de cette étude. En effet, plus d'un actif sur deux (53%) déclare que l'entreprise a su montrer de la reconnaissance pour leur travail. A contrario, 46% déclarent que leur entreprise n'a pas eu cette attitude, et même 17% que cela n'a pas du tout été le cas.

Les jeunes actifs, souvent moins intégrés, sont en revanche plus sensibles à la gratitude de leurs employeurs. En effet, 58% des moins de 40 ans déclarent que leur entreprise a fait preuve de reconnaissance, contre 50% pour les plus âgés.

Les entreprises sont restées fidèles à leurs valeurs

Et la solidarité ? La grande majorité des actifs (68%) considère que leur entreprise a fait le maximum pour les aider, les soutenir et les accompagner pendant la crise. De plus, 45% déclarent que leur entreprise a même créé des emplois, chose rare en cette période mondiale complexe.

Cependant, cette notion de solidarité varie en fonction des secteurs. Le secteur public sort premier avec 75% des actifs qui déclarent que leur organisation a fait le maximum, contre 68% pour les salariés du privé.