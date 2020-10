Les recrutements dans l'e-commerce en plein boom !

Les recrutements dans l'e-commerce en plein boom !









Suite au confinement et en préparation des ventes de Noël, voici les 10 métiers qui explosent et recrutent le plus en France...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise sanitaire et la préparation commerciale des fêtes de Noël poussent certains secteurs à recruter activement ! C'est le cas pour l'e-commerce et tous les services qui gravitent autour de cet univers selon QAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, qui dévoile les chiffres des besoins en recrutement pour ce mois d'octobre.

Lorsque l'on évoque le secteur de l'e-commerce, on pense immédiatement aux sites de vente en ligne, market place, dans la mode, les objets high-tech, etc... Mais les compétences liées à ce secteur sont beaucoup plus étendues et le développement de ce canal de vente profite à une très grande diversité de métiers qui recrutent actuellement massivement , a commenté Stéphanie Delestre, fondatrice et Présidente de QAPA.

Hors période de crise sanitaire, le digital et en particulier l'e-commerce est déjà un des secteurs les plus dynamiques en terme de recrutement. La récente levée de fonds de Mirakl en est l'expression la plus flagrante. Mais depuis le confinement, nous assistons à une véritable explosion des recrutements et vu l'expansion des secteurs touchés par le web, les qualifications recherchées sont de plus en plus larges , estime Jacques Froissant, CEO d'Altaïde.

Les 10 métiers boostés par l'e-commerce

Parmi tous les secteurs qui recrutent le plus depuis fin septembre, 10 métiers se distinguent plus particulièrement. En tête, la logistique qui recherche plus de 25.000 agents de tri et préparateurs de commande. Ensuite, ce sont plus de 16.000 développeurs informatiques dans l'univers numérique qui peuvent trouver un emploi et à la troisième place du podium, la logistique revient avec une demande 8.000 caristes.

S'il faut en effet assurer les livraisons des articles commandés sur internet et donc recruter beaucoup de caristes (8.000) ou chauffeurs PL (4.800), d'autres secteurs recrutent également massivement comme celui de la vente et de la relation client (3.000 téléprospecteurs/télévendeurs et 7.000 relation client), dans le numérique (1.500 community manager et 2.000 data scientist), dans les achats (3.500 acheteurs) et le marketing (600 chefs de produits).

Classement des 10 métiers qui recrutent le plus grâce à l'e-commerce en octobre 2020

(sources septembre 2020 : plateforme MobilisationEmploi et Qapa.fr)ClassementSecteurs Métiers recherchésNombre d'offres d'emploi proposéesNo1LogistiqueAgent de tri / Préparateur de commande25 000No2NumériqueDéveloppeur informatique16 000No3LogistiqueCariste8 000No4Vente et relation clientRelation client7 000No5LogistiqueChauffeur PL4 800No6NumériqueData scientist2 000No7NumériqueCommunity manager1 500No8Vente et relation clientTéléprospecteurs, / télévendeurs3 000No9CommercialAcheteurs3 500No10MarketingChef de produit600