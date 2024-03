Les promotions sur les produits d'hygiène désormais limitées à 34%

La loi EGalim III, dite loi "Descrozaille", est entrée en vigueur ce vendredi...

(Boursier.com) — Fini les gros rabais sur la lessive, les shampoings ou les couches !... Alors que la loi EGalim III, dite loi "Descrozaille", du nom de son rapporteur à l'Assemblée nationale, est entrée en vigueur ce vendredi, les distributeurs ne pourront désormais plus faire de promotions de plus de 34% sur les produits d'entretien et d'hygiène...

Les promotions sur les produits alimentaires sont déjà plafonnées à 34% depuis 2018 et l'adoption de la loi EGalim I. Adoptée le 30 mars 2023, la loi Descrozaille (article 7) étend cette disposition aux rayons droguerie, parfumerie et hygiène, tels que la lessive, le gel douche ou les couches. Ainsi, tous ces produits seront soumis à la même réglementation à compter du 1er mars 2024.

Cette loi, qui vient ainsi encadrer les réductions sans les interdire, tend à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. "Le plafonnement des réductions à 34% (en valeur) sur certains produits non alimentaires répond à un objectif de protection des industriels lors des négociations avec la grande distribution, notamment les petites ou moyennes entreprises (PME). En effet, certaines PME ne peuvent pas aligner leurs prix sur ceux des supermarchés", explique le ministère de l'Economie sur son site.

"Dégager des marges plus importantes"

"En encadrant les promotions sur ces produits, comme c'est le cas pour l'alimentaire, l'idée est d'éviter que les exploitants ne subissent de pression pour tirer au maximum leurs prix vers le bas et ne soient en deçà de leurs coûts de production", souligne-t-il, ajoutant que cette disposition devrait permettre aux entreprises "de dégager des marges plus importantes, et d'en faire ainsi bénéficier l'agroalimentaire".

Alors que la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et l'Association nationale des industriels alimentaires ont salué l'action des parlementaires, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) a vivement dénoncé, dans un communiqué, "un texte irresponsable pour le pouvoir d'achat des consommateurs, allant à l'encontre de toute démarche 'anti-inflation'".

Un Français sur deux contraint de réduire sa consommation de produits d'hygiène

"Le nouveau plafonnement des promotions à 34%, sur les produits de Droguerie-Parfumerie-Hygiène (papier toilette, couches, lessive, déodorant...) va une nouvelle fois frapper les Français les plus en difficulté, en accroissant sans aucune raison les marges des quelques géants du secteur, représentant plus de 70% du marché sur la plupart des grandes catégories de produits", a-t-elle jugé.

Face au coût de la vie, un Français sur deux affirme que le contexte économique le pousse à réduire sa consommation de produits d'hygiène, soit 16 points de plus par rapport à 2023, a révélé une récente étude Ifop pour le quatrième baromètre de Dons Solidaires.