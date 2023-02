Les prix du gaz en Europe continuent de reculer sur les marchés, au plus bas depuis septembre 2021

Le pire est-il passé ?

(Boursier.com) — Les prix du gaz naturel en Europe continuent de chuter en ce début de semaine pour retrouver leur niveau le plus bas depuis septembre 2021 à 51 euros le mégawattheure à Amsterdam lundi soir. La Suède a abaissé son risque de coupures d'électricité à "faible", signe que le pire de la crise d'approvisionnement dans la région est passé - du moins pour l'instant. Les prix de l'électricité sont également en baisse, profitant de cette détente...

Il s'agit d'un véritable retournement de situation pour l'Europe, qui, il y a six mois à peine, voyait le prix du gaz dépasser les 340 euros en août dernier, avec des pays préparés à un rationnement hivernal et aux pannes d'électricité. Ce scénario du pire ne s'est pas réalisé, grâce à une météo clémente et à des importations régulières de gaz naturel liquéfié pour compenser les importations coupées en provenance de Russie. Les stocks sont même beaucoup plus élevés que d'habitude à cette période de l'année !...

La consommation a chuté

Selon un bilan publié par GRTgaz la semaine dernière, la consommation française de gaz a baissé de 9,3% à 430 térawatts-heure (TWh) en 2022 en raison d'un climat doux, de la hausse des prix et des efforts d'économies d'énergies sur fond de crise liée à la guerre en Ukraine.

En France, plusieurs réacteurs sont désormais remis en service après des arrêts prolongés pour cause de maintenance dans le parc nucléaire, ce qui a permis de relâcher la pression. La prolongation de la mise en service du réacteur allemand Emsland avant sa fermeture définitive en avril, a également participé à cette détente sur les prix, entre autres...