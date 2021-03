Les prix du carburant retrouvent leurs niveaux d'avant-crise

Les prix du carburant retrouvent leurs niveaux d'avant-crise









Sur fond de remontée des prix du baril de brut...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La remontée des cours du brut se fait sentir à la pompe pour les automobilistes... Les prix des carburants retrouvent leurs niveaux d'avant-crise sanitaire.

Après avoir chuté au plus fort de la pandémie et des restrictions dans le monde, autour de 1,116 euro en mai 2020, le prix du litre de gazole a rattrapé son retard et coûte 1,562 euros le litre, selon les données du site collaboratif Carbu.com. Il a repris 0,6% en une semaine et 3,2% depuis un mois. La hausse est même de 0,6% sur un an.

La tendance est la même pour l'essence avec le sans-plomb 95-E5, avec des prix en hausse de 4,5% sur un mois, à 1,501 euros/l.

Bond de 25% du brut depuis janvier

Les cours de l'or noir ont bondi d'environ 25% depuis le début de l'année, dans l'espoir d'une reprise économique vigoureuse d'ici à la fin 2021 grâce aux campagnes de vaccination contre le coronavirus.

Les vingt-trois membres de l'Opep+ se réuniront jeudi pour statuer sur leur niveau de production à partir du mois d'avril. La hausse des prix du brut et les espoirs de reprise de la demande mondiale pourraient les inciter à accroître leur production.