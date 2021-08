Les prix des timbres et des colis vont (encore) monter en 2022

Les prix des timbres et des colis vont (encore) monter en 2022









La Poste revoit encore à la hausse ses tarifs, face à l'accélération de la baisse des volumes du courrier.

Crédit photo © Regis Duvignau

(Boursier.com) — Il va falloir payer encore plus cher pour envoyer une lettre ou un colis... La Poste annonce que les tarifs courrier augmenteront de 4,7% en moyenne en 2022. "Cette évolution permet d'assurer la pérennité du service universel avec une qualité élevée dans un contexte d'accélération de la baisse des volumes du courrier, et de continuer à moderniser les offres pour répondre aux usages et aux besoins de ses clients", peut-on lire dans un communiqué.

Dans le détail, le timbre prioritaire (rouge) passera de 1,28 euros à 1,43 euro et subit la plus forte augmentation. Le prix de la Lettre verte, actuellement de 1,08 euro, s'élèvera à 1,16 euro. Pour la Lettre internationale de 0 à 20g il faudra compter 1,65 euro, contre 1,50 précédemment. "A ce tarif, les clients pourront envoyer leurs lettres vers tous les pays de l'Union européenne et le reste du monde", précise un communiqué.

+1,6% en moyenne pour les colis

Côté colis, le tarif grand public du Colissimo France de moins de 250g restera à 4,95 euros, un tarif inchangé depuis 2018. Dans l'ensemble, les tarifs des Colissimo des particuliers, toutes destinations confondues (métropole, outre-mer et international) progresseront de 1,6%.

Par ailleurs, l'affranchissement des Lettres vertes suivies de 100g à 500g montera également de 1,6% et une nouvelle tranche de poids 500g-1000g sera créée à 7,5 euros. De même, l'augmentation de la Lettre suivie internationale sera limitée à 1,6% sur la tranche de poids 250-500g.

Simplifier la vie

"Pour simplifier la vie de ses clients", La Poste propose son service de vente en ligne de timbres à imprimer chez soi, accessible 24h/24 (service MonTimbrenLigne). "Les clients bénéficieront, sur cette gamme, d'une remise de 3% par rapport au tarif public classique, pour les timbres rouges comme pour les timbres verts", peut-on lire dans le communiqué.

Le sticker "suivi", qui permet aux clients particuliers de disposer d'informations sur la distribution de tous leurs courriers, passera de 0,48 euro à 0,50 euro. Pour les entreprises, les tarifs du courrier industriel de gestion évolueront de 4,0% ; ceux du marketing direct augmenteront de 1,7%.

Budget

Le budget des ménages en produits postaux représente environ 38 euros par an en moyenne, soit 0,1% de leur budget annuel.