Les prix des carburants confirment leur nouvelle progression

Le litre de gazole, carburant le plus vendu en France, valait en moyenne 1,9438 euro le litre la semaine dernière...

(Boursier.com) — La hausse des prix à la pompe se confirme en France, après plusieurs semaines de pause, selon des chiffres du ministère de la Transition écologique arrêtés vendredi. Le litre de gazole, carburant le plus vendu en France, valait en moyenne 1,9438 euro le litre la semaine dernière, en hausse de 6,23 centimes par rapport à la semaine précédente.

De son côté, le litre de super SP 95 a atteint 1,8658 euro (une hausse de 6,35 centimes) et celui de super SP 95-E10 1,8233 euro (+6,1 centimes).

Du mieux avec la remise de 15 centimes

Les prix des principaux carburants avaient dépassé les 2 euros le litre courant mars, conséquence notamment de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. Depuis, ils sont un peu retombés, grâce notamment à la remise de 15 à 18 centimes TTC par litre à la pompe mise en place par l'exécutif.

Pour aider les automobilistes, le gouvernement a annoncé à la mi-mars ce coup de pouce, qui a été mis en place vendredi 1er avril, pour une période de 4 mois. Cette mesure concerne les particuliers, ainsi que les professionnels dépendant dont l'activité dépend du carburant (agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers, taxis...).

Le Premier ministre Jean Castex a expliqué que cette remise permettrait d'économiser 9 euros sur un plein de 60 litres. Cette opération devrait coûter un peu plus de 2 milliards d'euros au gouvernement et s'étendre jusqu'au 31 juillet. Le gouvernement planche néanmoins sur d'autres solutions pour les ménages les plus modestes et ceux qui utilisent beaucoup leur voiture pour le travail...