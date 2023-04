Les prix des billets d'avion au départ de la France continuent de monter

+23,8% sur un an

(Boursier.com) — Les prix des billets d'avion au départ de France ont continué de progresser au mois de mars : +23,8% sur un an, toutes destinations confondues, selon les données de l'Aviation civile (DGAC). Comme le mois précédent, seule la zone géographique Afrique du Nord et Levant (Syrie, Liban, Jordanie, Israël) est en baisse. Au cumul, depuis le début de l'année, l'augmentation est de 23,6% après une envolée de près de 22% en 2022.

Sur le réseau intérieur, les prix augmentent de 18,9% sur les liaisons intra-métropolitaines, la hausse touchant plus particulièrement les liaisons transversales. C'est surtout vers l'Outre-mer que les tarifs flambent, avec un bond de 39,9% porté en premier lieu par les destinations antillaises, chez toutes les compagnies présentes et pour toutes les classes de voyages confondues.

Pour ceux qui voyagent à l'étranger, la facture aussi s'alourdit : +22,8% entre mars 2022 et mars 2023. "Pour le réseau international moyen-courrier, la hausse est portée principalement par le faisceau Espace Economique Européen/Suisse/Royaume-Uni (+38,4%). Le faisceau Autres pays d'Europe affiche une augmentation plus mesurée de 8,2%. L'augmentation reste encore portée principalement par les transporteurs à bas-coûts", détaille ce bilan.

Les billets pour l'Afrique du Nord en baisse

Comme le mois précédent, une détente s'observe sur les prix du côté de l'Afrique Nord et de la région Levant (-6,5%) notamment portée par les évolutions vers l'Algérie (l'année 2023 marque un retour à une situation plus normalisée après des périodes de restrictions importantes pour les déplacements) et le Liban.

Le réseau international long-courrier affiche une hausse de 19,8%. De fortes disparités sont observées selon les faisceaux. L'Asie/Pacifique présente à nouveau l'augmentation la plus importante (42,3%), suivi par le Moyen Orient et l'Amérique latine (respectivement 18,1% et 17,1%). L'Amérique du Nord et l'Afrique subsaharienne, quant à elle, affichent les évolutions les plus faibles (respectivement 9,3% et 6,8%).