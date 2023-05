Les prix alimentaires mondiaux en hausse pour la 1ère fois depuis un an

Les prix avaient atteint en record en mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avant de se remettre à baisser.

(Boursier.com) — C 'est une première depuis le record atteint en mars 2022 dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'indice FAO des prix alimentaires dressé par l'ONU a augmenté en avril, ce qui n'était plus arrivé depuis un an. La progression est de 0,6%, bien en dessous du niveau enregistré en avril 2022 (-19%).

L'agence basée à Rome a déclaré que la hausse d'avril reflétait la progression des prix du sucre, de la viande et du riz, ce qui a compensé la baisse des indices des prix des céréales, des produits laitiers et des huiles végétales.

"A mesure que les économies se remettent d'un ralentissement important, la demande augmente, exerçant une pression à la hausse sur les prix des denrées alimentaires", a déclaré l'économiste en chef de la FAO, Maximo Torero, cité par l'agence de presse Reuters.

Les prix du sucre bondissent

L'indice des prix du sucre a bondi de 17,6% par rapport à mars, atteignant son plus haut niveau depuis octobre 2011. Ce bond est lié aux craintes d'un resserrement de l'offre suite à des révisions à la baisse des prévisions de production pour l'Inde et la Chine, ainsi qu'à des productions plus faibles que prévu en Thaïlande et dans l'Union européenne.

Alors que l'indice de la viande a augmenté de 1,3% d'un mois à l'autre, les prix des produits laitiers ont chuté de 1,7%, les prix des huiles végétales ont chuté de 1,3% et l'indice des prix des céréales a perdu 1,7%, la baisse des prix mondiaux de toutes les principales céréales l'emportant sur une augmentation des prix du riz.

Production

La FAO a relevé ses prévisions de production mondiale de céréales en 2022 à 2,785 milliards de tonnes contre 2,777 milliards auparavant, soit seulement 1,0% de moins que l'année précédente.

L'utilisation mondiale de céréales au cours de la période 2022/23 a été estimée à 2,780 milliards de tonnes, selon la FAO, en baisse de 0,7% par rapport à 2021/22. Les stocks céréaliers mondiaux d'ici la fin des campagnes 2022/2023 devraient diminuer de 0,2 % par rapport à leurs niveaux d'ouverture à 855 millions de tonnes.