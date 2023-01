Les prix à la consommation en hausse au mois de décembre en Chine

Mais l'inflation reste sous les 2%, bien loin des scores de l'Europe ou des Etats-Unis...

(Boursier.com) — Les prix à la consommation en Chine ont progressé en décembre, dans le sillage de la hausse des prix des produits alimentaire, et malgré une baisse de la demande intérieure et un ralentissement de l'activité économique.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS) publiées jeudi, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 1,8% sur un an le mois dernier contre 1,6% en novembre.

Sous les 2%

Dans le détail, le CPI a progressé de 2,0% en 2022 comparé à 2021, sous l'objectif de 3% fixé par le gouvernement chinois. L'indice des prix à la production (PPI) a reculé pour le deuxième mois consécutif en décembre, chutant de 0,7% en rythme annuel, après un repli de 1,3% en novembre. Le PPI a progressé de 4,1% en 2022 par rapport en 2021, a ajouté le BNS.

L'inflation en Chine, inférieure à 2 %, est nettement plus basse qu'en Europe et aux Etats-Unis. "Le principal élément expliquant la faiblesse de l'inflation chinoise (...) réside dans les difficultés conjoncturelles liées à la situation sanitaire. À l'automne 2022, le taux de chômage en Chine est remonté à 5,7% (alors qu'il est resté très bas en Occident) du fait de l'impact des confinements", analyse dans une note le cabinet Asterès. "L'ensemble des indicateurs conjoncturels pointent donc une conjoncture très dégradée du fait de la crise sanitaire, qui comprime la demande et donc les prix", poursuit-il.

Pas de lourde crise énergétique

Par ailleurs, contrairement à l'Europe, la Chine n'a pas traversé une crise énergétique brutale. "La Chine n'a pas connu les mêmes ruptures de relations commerciales avec la Russie et n'a donc pas fait face aux mêmes difficultés d'approvisionnement. Il n'est pas exclu que la Chine se soit approvisionnée en gaz et en pétrole russe à des prix plus bas du fait du manque de débouchés pour la Russie, bien que cette hypothèse soit difficile à étayer à l'aide de chiffres précis", écrit Asterès.