Les principales propositions économiques du candidat Macron

Le président a levé le voile jeudi sur les principaux axes de son programme. Il prévoit notamment de baisser les impôts de 15 MdsE s'il est réélu président de la République.

(Boursier.com) — Emmanuel Macron, candidat à un second mandat présidentiel en avril, a dévoilé jeudi les grands axes de son programme lors d'une conférence de presse à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Il a notamment évalué le coût de son programme à 50 milliards d'euros par an, et a précisé qu'il prévoyait de baisser les impôts de 15 milliards d'euros s'il était réélu, ajoutant que cette baisse bénéficierait pour moitié aux ménages et pour moitié aux entreprises. Ces nouvelles dépenses seront compensées de trois manières : 15 MdsE financés par le plein-emploi et la réforme des retraites, 15 MdsE par des réformes de simplification et 20 MdsE de réductions de coût de fonctionnement

Voici les principales mesures économiques présentées par le président de la République :

Energie

* Changer la formation des prix de l'énergie au niveau européen, réformer le système de fixation des prix européens de l'électricité, trop dépendants du gaz.

* Rénover 700.000 logements par an.

* Construction de six réacteurs nucléaires et mise à l'étude de huit nouveaux réacteurs nucléaires; puissance solaire multipliée par 10; 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050.

* Reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels.

* Développer des mécanismes de "leasing" pour favoriser l'achat de véhicules électriques et développer des filières 100% françaises sur l'éolien, le solaire, les batteries électriques.

Défense

* Porter le budget de la Défense à 50 milliards d'euros en 2025 conformément à la loi de programmation militaire, généraliser le service national universel, augmenter le nombre de réservistes, qui seront doublés.

* Mettre en place un plan de mobilisation civile "pour renforcer notre résilience", renforcement des stocks stratégiques de la nation.

Agriculture, industrie

* Investir massivement pour l'indépendance agricole, industrielle et créative, avec une loi d'orientation et d'avenir sur l'agriculture "pour renforcer l'action sur le renouvellement des générations, en particulier l'installation", 30 milliards d'euros investis dans les secteurs industriels d'avenir.

Recherche, enseignement

* Renforcer l'indépendance de l'information et de la culture, btir un "metavers" européen.

* Renforcer l'autonomie des universités et positionner les organismes de recherche sur les secteurs stratégiques.

* Réformer le lycée professionnel, "dont beaucoup trop de filières forment des gens qui ne correspondent pas aux besoins des entreprises".

Travail

* Atteindre le plein-emploi en cinq ans, un objectif "atteignable".

* Poursuivre la réforme du marché du travail et la réforme de l'assurance chômage, inciter au retour à l'emploi quand la conjoncture s'améliore, mieux protéger quand la conjoncture se dégrade.

* Transformer "Pôle emploi" en "France travail" pour gagner en efficacité.

* Réformer le RSA pour un meilleur équilibre entre prestation et accompagnement (15 à 20 heures de travail demandées pour les bénéficiaires).

Retraites

* Porter progressivement à 65 ans l'âge légal de départ à la retraite, prendre en compte les carrières longues et les questions d'invalidité, la réalité des métiers et des tâches. La réforme sera "plus simple, plus lisible, je compte la mettre en oeuvre après la concertation (nécessaire) dès le début du quinquennat".

Prestations sociales

* Mettre en place une "solidarité à la source" pour le versement des prestations (RSA, prime d'activité, aides au logement, etc.) qui concerne 20 millions de personnes.

* Hausse de 50% de l'allocation de soutien des mères célibataires (à 174 euros par an).

* Augmenter l'abattement sur les successions en ligne directe à 150.000 euros, au lieu de 100.000 actuellement, création d'un abattement pour les neveux, nièces, petits-enfants et enfants de conjoint.

* Suppression de la redevance sur l'audiovisuel.

* Réforme du compte épargne temps universel, pour qu'il soit "portable" en cas de changement d'entreprise, monétisé différemment, et pour le rendre universel.

* Hausse du minimum retraites à 1.100 euros par mois pour les carrières complètes.

* Création d'une "prime adapt'" pour accommoder le logement pour les personnes âgées, renforcement du contrôle des Ehpad.