Les prévisions d'embauches restent à un niveau élevé pour le 2ème trimestre

Le secteur du numérique, de la communication et des médias est celui qui affiche la prévision nette d'emploi la plus élevée.

(Boursier.com) — Les entreprises devraient continuer de recruter au deuxième trimestre... Les prévisions d'embauche sont en hausse de +23% pour la période avril-juin 2022, selon le dernier baromètre Manpower. "Ce chiffre, bien qu'en repli par rapport au trimestre précédent, reste très élevé par rapport aux niveaux d'avant-crise. Il représente une progression de 14 points par rapport au deuxième trimestre 2021", explique l'entreprise spécialisée dans le recrutement.

"Ce baromètre reflète le retour d'une croissance solide, mais plus mesurée qu'en 2021, commente Alain Roumilhac, Président de ManpowerGroup France. Le gouvernement table sur une hausse du PIB de 3,5 % dans l'Hexagone en 2022, après un record à plus de 7% en 2021. Les anticipations des chefs d'entreprise restent globalement très bien orientées, même si on observe un certain repli par rapport au trimestre précédent, et surtout par rapport au dernier trimestre 2021".

Forte hausse dans le secteur manufacturier

Les intentions d'embauche s'avèrent positives dans chacun des onze secteurs d'activité étudiés. Par rapport au trimestre précédent, le secteur manufacturier est celui qui enregistre la plus forte hausse (10 points), suivi du secteur de la production primaire (9 points). Avec +38%, le secteur du numérique, de la communication et des médias est celui qui affiche la prévision nette d'emploi la plus élevée. Ce chiffre représente toutefois un recul de trois points en trimestre...

C'est dans le secteur de la banque-finance et de l'immobilier que les intentions d'embauche chutent le plus fortement en un trimestre : la Prévision Nette d'Emploi atteint + 26%, soit une baisse de -16 points en un trimestre, mais une hausse de 20 points en un an. Le secteur de la construction affiche, de son côté, une Prévision Nette d'Emploi en moins forte croissance sur un an : +27 %, soit une progression de 10 points par rapport au deuxième trimestre 2021.

Moins dynamique dans la restauration

Le secteur de l'hôtellerie restauration, en revanche, s'inscrit dans une dynamique légèrement moins favorable que les autres secteurs.

La région parisienne est la plus dynamique, avec une prévision nette en hausse de +25%. Le Centre-Est affiche la Prévision Nette d'Emploi la plus limitée : +18%, en croissance de 10 points en un an...