Les pays les plus (et les moins) sûrs pour voyager en 2024

Les pays les plus sûrs sont tous en Europe...

(Boursier.com) — La Lybie, la Somalie, le Soudan du Sud, la République de Centrafrique, le Yémen, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Ukraine... Ces pays présentent des risques "extrêmes" pour les voyageurs, selon SOS International. L'entreprise spécialisée dans la gestion des risques de santé et de sécurité a publié une mise à jour de sa carte mondiale pour 2024, et décrit des pays présentant "un contrôle gouvernemental et un ordre public minimes ou inexistants" et des services gouvernementaux et de transport à peine fonctionnels.

Le Venezuela, le Pakistan, la Birmanie, le Honduras, Haïti, le Mali, le Nigéria, le Burkina Faso, le Soudan ou encore l'Ethiopie entrent dans la catégorie des pays à "haut risque", ce qui signifie qu'ils sont potentiellement violents et que les voyageurs peuvent y être visés.

Les pays "sûrs" tous en Europe

A l'autre bout de l'échelle, l'Islande, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suisse, le Lichtenstein, le Luxembourg et la Slovénie apparaissent en vert sur la carte, avec un risque sécuritaire minime.

Les pays présentant des risques médicaux "très élevés", évalués en fonction de la prévalence de maladies infectieuses telles que le Covid et de la qualité des services médicaux d'urgence, sont l'Afghanistan et la Corée du Nord, Haïti mais aussi la Syrie, le Yémen et plusieurs pays africains, dont le Soudan et la Libye. Dans cette section, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et Singapour, mais aussi la plupart des pays européens (dont la France) apparaissent en vert sur la carte.