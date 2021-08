Les objectifs environnementaux de l'Allemagne en danger

Après une forte amélioration liée à la crise sanitaire, le pays a vu cette année ses émissions de gaz à effets de serre remonter en flèche.

(Boursier.com) — Les objectifs environnementaux de l'Allemagne sont en danger... Les émissions de gaz à effet de serre devraient remonter fortement cette année, après un plongeon en 2020, lié au ralentissement de l'activité économique avec les restrictions pour contenir l'épidémie de coronavirus.

La plus grande économie d'Europe va donc devoir relancer ses efforts pour dynamiser les énergies renouvelables et limiter les énergies fossiles, si ses dirigeants veulent atteindre l'objectif de réduction des émissions de 65% à la fin de la décennie, par rapport aux niveaux de 1990. Dans le détail, les émissions en Allemagne finiront probablement l'année à 786,5 millions de tonnes de CO2, soit 6% de plus qu'en 2020, selon Agora Energiewende, un groupe de réflexion basé à Berlin.

En baisse de 3% seulement

Rien d'étonnant, alors que l'économie allemande a recommencé à fonctionner à un rythme beaucoup plus rapide que pendant les périodes de confinement. Les émissions de cette année seront probablement en baisse d'environ 3% seulement par rapport à 2019. Mais ce repli est toujours dû aux effets persistants de la pandémie, plutôt qu'à une réelle amélioration de la trajectoire de l'Allemagne, selon Fabian Hein, un analyste chez Agora.

L'année dernière, la pandémie a permis à l'Allemagne d'atteindre de justesse l'objectif de réduire les émissions de 40% par rapport aux niveaux de 1990. Plus tôt cette année, les politiciens ont accéléré le calendrier de réduction des GES, pour respecter la politique fixée à l'échelle de l'Union européenne - l'UE ambitionne d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Les objectifs de Berlin pour cette année ont par ailleurs été freinés par la baisse de la vitesse des vents. La production des fermes éoliennes a chuté de 11% par rapport à 2020... De quoi laisser beaucoup de place au charbon, particulièrement polluant, et ternir le bilan de l'Allemagne.