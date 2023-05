Les notations financières par Fitch et Moody's de la Région Ile-de-France confirmées

La qualité de gestion de la région une nouvelle fois reconnue...

(Boursier.com) — L 'agence de notation Fitch Ratings considère que la note de crédit intrinsèque de la Région Ile-de-France est de "AA+", soit la meilleure évaluation possible... La note finale reste mécaniquement plafonnée par celle de l'Etat français.

Selon Fitch, "l'Ile-de-France exerce un contrôle strict sur ses dépenses... Entre 2016 et 2021, les dépenses de gestion ont diminué de 0,8% par an en moyenne (y compris le transfert de la compétence d'apprentissage), alors que les recettes de gestion ont augmenté de 0,5% par an en moyenne".

Toujours selon l'agence, "les engagements financiers de la région sont peu risqués", et "la région a un bon accès à la liquidité sous différentes formes". Enfin, l'appréciation de Fitch tient compte du fait que "la région a pour objectif de maintenir un programme d'investissement important, proche de 2 milliards d'euros par an en moyenne entre 2023 et 2027".

Moody's confirme la note de "AA+"

Du côté de Moody's qui a confirmé sa note "AA+", l'agence estime que sa note tient compte pour la Région Ile-de-France d'une "performance opérationnelle très solide qui lui confère une capacité d'absorption des chocs et soutient sa capacité d'investissement". Elle reflète également "ses pratiques robustes en matière de gouvernance qui permettent à la région de faire face à un environnement économique et financier incertain et difficile".

Parallèlement, Moody's anticipe que "le poids de la dette de la Région Ile-de-France se maintiendra à un niveau soutenable, tout en affichant des pratiques sophistiquées de gestion de la dette, un accès indiscuté aux marchés financiers ainsi qu'un profil de liquidité très robuste".

Enfin, "le profil de gouvernance très robuste de la Région Ile-de-France soutient sa qualité de crédit, comme le démontrent ses pratiques budgétaires prudentes, sa flexibilité budgétaire et sa gestion financière, y compris sa gestion de la dette"...

Pour Valérie Pécresse, "la confirmation aujourd'hui de la notation de la Région Ile-de-France par les deux agences Fitch et Moody's sont une reconnaissance de la politique volontariste que j'ai menée depuis 2016, en réduisant les dépenses de fonctionnement et en investissant massivement pour dans les transports, l'écologie et l'emploi. C'est grâce à cette bonne gestion, que la Région Ile-de-France peut traverser sereinement la crise économique actuelle sans faire déraper sa dette, qui reste soutenable."