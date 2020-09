Les multinationales pèsent très lourd dans les émissions mondiales de CO2

Le volume d'émissions de la chaîne d'approvisionnement de Coca-Cola équivaut presque à ce que la Chine émet dans le secteur de l'alimentation pour nourrir 1,3 milliard de personnes.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises multinationales telles que BP, Coca-Cola et Walmart sont responsables de presque un cinquième des émissions de CO2 ayant une incidence sur le changement climatique. Ces compagnies externalisent beaucoup de ces émissions vers des régions plus pauvres, investissant ainsi dans la production dans des pays en développement, selon une étude signée par des chercheurs de l'University College London (UCL) et de l'Université de Tianjin, en Chine.

Selon cette étude, le volume d'émissions de la chaîne d'approvisionnement de Coca-Cola équivaut presque à ce que la Chine émet dans le secteur de l'alimentation pour nourrir 1,3 milliard de personnes. De même, les émissions des filiales étrangères de Walmart sont plus importantes que celles du secteur allemand de la grande distribution, pendant que les émissions mondiales de Samsung dépassent celles de l'ensemble des fabricants de l'Inde, de la Thaïlande et du Vietnam, selon l'étude.

Les grands groupes fixent des objectifs

Un porte-parole de Walmart, premier distributeur mondial, a déclaré à l'agence de presse Reuters que la compagnie s'est donné pour objectif de réduire d'un milliard de tonnes métriques (une gigatonne) les émissions issues de sa chaîne de valeur globale d'ici 2023 par le moyen d'une initiative appelée Project Gigaton.

Coca-Cola, BP et Samsung n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de la Fondation Thomson Reuters.

Les investissements que les multinationales font dans les pays en développement "ont pour effet de réduire les émissions des pays développés en imposant une charge majeure sur des pays plus pauvres," a souligné dans un communiqué l'auteur principal de l'article, Zengkai Zhang, de l'Université de Tianjin.

Donner l'exemple

L'étude, qui analysait des données de la période 2005-2016, a été publiée lundi dans la revue Nature Climate Change et montre que les investissements étrangers des entreprises multinationales étaient responsables de 18,7% des émissions mondiales de CO2 en 2016.

Il est vital que les multinationales européennes et américaines donnent l'exemple aux compagnies chinoises et indiennes qui ont commencé a investir de plus en plus en Afrique et en Asie du sud-est, a souligné Dabo Guan, professeur à l'UCL et à l'Université Tsinghua de Pékin.