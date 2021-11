Les métiers qui emploient le plus à la sortie des études

Bac, CAP ou BEP, Bac + 2... Le point sur les métiers qui recrutent le plus les jeunes diplômés.

(Boursier.com) — Artisans , aide-soignants, ingénieurs... La Dares (ministère du Travail) s'est penchée sur les métiers qui emploient le plus de jeunes sortant de leurs études initiales. Elle s'est basée pour cela sur des données datant de 2018, avec au total pour cette année, 1,8 million de "jeunes sortants" d'études. Sans surprise, les recruteurs intéressés sont très différents selon le niveau de diplôme (60% étaient diplômés du supérieur, contre 52% en 2007).

En 2018, les cinq métiers qui comptaient la part la plus élevée de jeunes sortants en emploi étaient :

- les professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants

- les employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie-restauration

- les ingénieurs de l'informatique (ingénieurs d'études, de développement ou analystes programmeurs notamment)

- les vendeurs

- les ouvriers non qualifiés de la manutention (manutentionnaires, déménageurs, ouvriers du tri, du conditionnement par exemple)

Pas de diplôme

Les jeunes qui ont terminé leurs études sans aucun diplôme sont nettement plus présents parmi les ouvriers non qualifiés de la manutention et de la mécanique (métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique, par exemple), parmi certains employés (hôtellerie-restauration ou caissiers) mais aussi parmi les professionnels de l'action culturelle (les animateurs socioculturels), montre le document de la Dares. Pour autant, le recrutement des jeunes sortants dans ces métiers ne se limite pas aux non-diplômés, puisque ces derniers ne dépassent pas 1/6ème de l'ensemble des jeunes sortants les exerçant.

CAP ou BEP

Les jeunes ayant obtenu un CAP ou un BEP sont sept fois plus présents parmi les bouchers, charcutiers, boulangers que dans l'ensemble des métiers. Ils sont cinq fois plus souvent aides-soignants, et quatre fois plus ouvriers non qualifiés de la manutention, de la mécanique et cuisiniers.

Bac ou BP

Les titulaires récents du bac ou du brevet professionnel sont surtout présents parmi les professionnels de l'action culturelle (surveillants des établissements scolaires, animateurs socioculturels ou sportifs), les employés et les agents de maîtrise de l'hôtellerie - restauration, les caissiers, les vendeurs et les ouvriers non qualifiés de la manutention.

Bac +2

Les jeunes sortants titulaires d'un diplôme de niveau bac +2 sont particulièrement présents dans des métiers de la banque et des assurances, qui offrent des perspectives de promotions internes pour les débutants ainsi que dans des métiers dont l'accès, parfois réglementé, nécessite un bac+2 d'une filière spécifique : professions paramédicales, professionnels de l'action sociale et de l'orientation (dont éducateurs), techniciens de l'informatique (d'étude, de développement, de production, d'installation, ou de maintenance informatique) et employés de la comptabilité.

Bac +5

Les jeunes récemment diplômés d'un bac +5 ou plus sont particulièrement présents dans des métiers très qualifiés : ingénieurs de l'informatique, personnels d'études et de recherche (chercheurs sauf enseignement supérieur, ingénieurs et cadres d'études, de recherche et de développement dans l'industrie), cadres du bâtiment et des travaux publics (ingénieurs, chefs de chantiers, architectes), professionnels du droit (hors juristes en entreprise) et ingénieurs et cadres techniques de l'industrie.