Les ménages les plus riches habitent majoritairement en Île-de-France

Une étude de l'Insee montre que 20% des hauts revenus sont concentrés à Paris...

(Boursier.com) — Pas de grand chamboulement dans la dernière étude de l'Insee permettant de dresser le portrait des personnes à très hauts revenus, c'est-à-dire les 1% des ménages français les plus aisés. Les Français les plus riches habitent toujours majoritairement en Île-de-France.

La plupart d'entre eux vivent à Paris (20%) et dans le département des Hauts-de-Seine (10%). L'Auvergne-Rhône Alpes concentre également de très hauts revenus (11%). Ces profils sont aussi très présents dans les territoires frontaliers, littoraux et métropolitains...

Davantage de revenus du patrimoine

"Comme pour l'ensemble des ménages, leur principale source de revenu provient d'activités salariées. Toutefois, ces ménages perçoivent plus souvent des revenus non salariaux et du patrimoine (22% de revenus du patrimoine contre 5% pour l'ensemble des ménages français). Il s'agit plus fréquemment de couples sans enfant ou de ménages dont au moins un membre a plus de 60 ans", écrit l'institut de la statistique.

L'Insee considère que les ménages à hauts revenus touchent 9.060 euros par mois pour une personne seule et 19.020 euros au moins pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.