Les meilleures écoles de commerce d'Europe sont en France, selon le Financial Times

Le quotidien britannique a dévoilé son classement 2020 des 90 meilleures écoles de commerce d'Europe...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les établissements français ont le vent en poupe cette année... Le quotidien britannique 'Financial Times' a récemment dévoilé son classement 2020 des 90 meilleures écoles de commerce d'Europe, un palmarès très scruté par les étudiants et les recruteurs du monde entier.

"Les écoles de commerce françaises surpassent leurs homologues européennes avec des meilleurs programmes de master et des cours de formation des cadres à travers le continent", écrit le journal. Au total, 22 établissements français figurent dans le classement, dont 4 sont dans le top 10. HEC Paris se place sur la première marche du podium pour la deuxième année consécutive.

Selon le doyen par intérim de la prestigieuse école de commerce Eloïc Peyrache, cette performance est due à l'internationalisation de leur master de management, qui est désormais très bien classé. "Nous sommes devenus des partenaires mondiaux des entreprises qui viennent recruter chez nous dans le monde entier", a-t-il assuré.

Plusieurs critères

Dans le top 10, on retrouve également l'Insead (3ème position), l'Essec (6ème) et l'ESCP (8ème), qui se situent toutes "à Paris ou dans ses environs", précise le quotidien financier. Dans le reste du classement, l'Edhec (14ème) ou l'EM Lyon (20ème) sont également plébiscitées.

Pour établir ce classement, le 'Financial Times' a pris en compte plusieurs critères : la qualité de l'enseignement, le niveau et le parcours des professeurs, la qualité et l'ampleur des programmes d'échanges internationaux et les salaires de sortie ou sa progression s'il s'agit d'une formation continue comme un MBA (Master of Business Administration).

Les MBA des écoles françaises plébiscités

Ainsi, les écoles de commerce françaises ont surtout brillé grâce à leur offre de MBA. L'Insead, qui se trouve à Fontainebleau, a d'ailleurs été sacrée meilleure école pour ce diplôme international d'études supérieures du plus haut niveau dans le domaine de la conduite globale des affaires.

La London Business School au Royaume-Uni (2ème), l'Iese Business School en Espagne et aux Etats-Unis (4ème), l'Université Bocconi en Italie (5ème), l'Université Saint-Gall en Suisse (7ème), l'ESMT Berlin en Allemagne (9ème) et l'Université d'Oxford au Royaume-Uni sont également dans le top 10.