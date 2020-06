Les Magasins U relocalisent l'impression de leurs prospectus en France

Afin de soutenir le tissu industriel français...

(Boursier.com) — Soucieux de participer au soutien de l'économie nationale et régionale, Les Magasins U font aujourd'hui le choix de relocaliser toute leur activité d'impression de tracts en France.

Dans la continuité de leurs nombreux engagements pris en soutien aux acteurs locaux qui constituent de longue date leurs interlocuteurs privilégiés au quotidien, Les Magasins U ont choisi de recentrer en France l'impression de leurs prospectus prévus pour le second semestre 2020.

Plus de 348 millions de prospectus

"L'enseigne des territoires" marque ainsi son ambition de soutenir une profession en difficulté avant même la crise du Covid-19 et de renforcer sa place auprès des producteurs et acteurs industriels locaux, partout en France... Grâce aux partenariats noués avec l'enseigne, les imprimeurs français concernés connaîtront une augmentation du chiffre d'affaires réalisé de l'ordre de 90%, soit un quasi doublement de l'activité initiale et un total de plus de 348 millions de prospectus.

La Coopérative réitère à cette occasion ses engagements pour une filière papier durable. Tous les papiers approvisionnés pour Système U et l'ensemble des prospectus demeureront certifiés PEFC.

Période difficile

"La SAS ROCKSON Nouvelle située à Rognac dans les Bouches-du-Rhône traverse une période difficile liée à une très forte concurrence européenne et à la crise sanitaire qui a malheureusement gelé toutes les commandes de prospectus publicitaires pendant plus de deux mois à la suite de la fermeture des distributeurs français. Cette décision des Magasins U est une véritable chance pour notre imprimerie et ses 52 salariés. Notre chiffre d'affaires a ainsi augmenté de plus de 150%, cela nous permet de consolider notre situation et d'assurer l'avenir", déclare Stéphane Toti, président de la SAS ROCKSON Nouvelle.

"A crise économique exceptionnelle, décision exceptionnelle : nous avons considéré qu'il est de notre responsabilité de soutenir le secteur de l'impression en France, durement touché par la crise, en relocalisant nos commandes. Nous rentrons dans une période où la défense de l'économie française se doit d'être au coeur des décisions", souligne Dominique Schelcher, président de Système U.