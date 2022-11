Les livraisons de repas à domicile s'envolent dans le monde

Les Français arrivent en quatrième position pour le nombre de commandes en Europe, avec 45 livraisons par an, contre 34 en 2021.

(Boursier.com) — Dopée par les restrictions et confinements qui ont rythmé les débuts de la crise du coronavirus, la livraison de repas à domicile continue sa progression partout dans le monde. A l'échelle mondiale, le marché du "foodservice" a enregistré une croissance de 33% en volume de commandes au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021. Près de la moitié du temps (47%), les repas sont pris sur place au restaurant. Une fois sur trois (31%), ils sont livrés à domicile, tandis que 22% du temps, les plats sont pris à emporter.

Les consommateurs choisissent de prendre leur repas à l'extérieur ou de se faire livrer leur repas à domicile pour le déjeuner ou le dîner tous les quatre jours en moyenne, contre tous les six jours l'année dernière, révèle une étude menée par Kantar. Dans les capitales européennes, le nombre de consommateurs qui commandent au moins une fois par semaine a doublé depuis début 2020.

45 livraisons par an en France

En Europe, les Britanniques arrivent en tête, avec 67 commandes par an, soit une hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Les Portugais sont deuxième avec 63 livraisons, devant l'Espagne (52). Les Français arrivent en quatrième position, avec 45 livraisons par an, contre 34 en 2021.

"Bien qu'en Europe, les taux de pénétration aient reculé par rapport aux pics atteints pendant la pandémie, dans tous les pays analysés, ils sont toujours supérieurs à leurs niveaux de début 2020. Si l'on observe les capitales européennes, plus de la moitié des consommateurs commandent des repas à domicile au moins une fois par mois", décrypte Kantar.

L'Asie en tête

À l'échelle mondiale, l'Asie arrive en tête des repas pris hors domicile et de la livraison à la maison, les Sud-Coréens passant en moyenne 148 commandes de repas par an, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Les Thaïlandais et les Chinois complètent les trois premières places, avec une moyenne de plus de 100 commandes par an.

La pizza est le plat le plus commandé à Paris, Madrid et São Paulo. De leur côté, les Britanniques préfèrent commander des hamburgers, tandis que les Asiatiques et les Mexicains optent pour leur cuisine locale.