Les lancements de hedge funds atteignent leur plus bas niveau historique !

Les liquidations restent stables, mais sont également proches d'un niveau historiquement bas...

(Boursier.com) — Les lancements de nouveaux hedge funds au troisième trimestre 2022 ont diminué par rapport au trimestre précédent, atteignant le niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre 2008, les investisseurs naviguant dans une tension incertaine et volatile entre l'inflation générationnelle et la probabilité accrue d'une récession économique... Pendant ce temps, l'indice HFRI Asset Weighted Composite Index a gagné +0,5% depuis le début de l'année jusqu'en novembre, indiquant que les grands gestionnaires ont mieux performé que les petits fonds, augmentant la concentration des actifs et contribuant à un environnement difficile pour les nouveaux lancements, selon le dernier rapport HFR Market Microstructure Report, publié par HFR, le leader mondial établi de l'indexation, de l'analyse et de la recherche de l'industrie mondiale des hedge funds.

Le nombre estimé de nouveaux lancements de hedge funds a diminué (71 à peine) au troisième trimestre 2022, en baisse par rapport aux 80 lancements estimés au deuxième trimestre 2022, ce qui représente le taux de lancement le plus faible depuis les 56 nouveaux fonds lancés au quatrième trimestre 2008, au plus fort de la crise financière mondiale. Le nombre de liquidations de hedge funds a également diminué par rapport au trimestre précédent, puisque 145 fonds ont fermé leurs portes au troisième trimestre de l'année 2002, contre 156 au deuxième trimestre.

Au cours de la période de 12 mois se terminant au troisième trimestre 2022, on estime que 449 nouveaux hedge funds ont été lancés, tandis que 544 fonds ont été liquidés...

L'indice investissable HFRI 500 Macro Index a progressé de 14,3% depuis le début de l'année jusqu'en novembre, grâce à des positions courtes sur les actions et les titres à revenu fixe, ainsi qu'à des positions longues sur les matières premières et le dollar américain, la Réserve fédérale américaine continuant à augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation générationnelle...

Préservation du capital

Après avoir enregistré un solide rendement de +9,9% en 2021, l'indice HFRI 500 Fund Weighted Composite Index a fait preuve d'une forte préservation du capital défensif en 2022, dépassant les fortes baisses du marché des actions technologiques de plus de 2 400 points de base (pb), malgré une légère baisse de -2,78 % en cumul annuel jusqu'en novembre.

La dispersion des performances de l'indice HFRI Fund Weighted Composite Index a diminué par rapport au trimestre précédent, le décile supérieur des composants de l'indice ayant enregistré un rendement moyen de +10,9% au troisième trimestre 2022, tandis que le décile inférieur a baissé en moyenne de -14,3% au troisième trimestre, soit une dispersion du décile haut/bas de 25,2% (contre une dispersion haut/bas de 33,8% au deuxième trimestre 2022).

Au cours des quatre derniers trimestres, le décile supérieur des composants de l'indice a enregistré un rendement moyen de +28,4%, tandis que le décile inférieur a baissé en moyenne de -36,7%, soit une dispersion haut/bas de 65,1%.

Baisse des commissions

Les commissions des hedge funds ont légèrement diminué au troisième trimestre 2022, la commission de gestion moyenne de l'ensemble du secteur ayant baissé de 1 point de base par rapport au trimestre précédent pour atteindre un taux estimé de 1,35%, tandis que la commission d'incitation moyenne a baissé de 4 points de base pour atteindre 16,01% ; ces deux estimations représentent les niveaux les plus bas depuis que HFR a commencé à publier ces estimations en 2008. Pour les fonds lancés au troisième trimestre 2022, les frais de gestion moyens ont augmenté de 3 points de base par rapport au trimestre précédent pour atteindre un taux estimé à 1,35%.

Les commissions d'incitation moyennes pour les fonds lancés au troisième trimestre 2022 ont été estimées à 17,23%, ce qui représente une baisse de près de 70 points de base par rapport au trimestre précédent, mais reste supérieur à la moyenne générale du secteur.

"Dans un environnement sans précédent, intense et imprévisible, les fonds macro et les hedge funds plus importants, à travers diverses stratégies, ont réalisé des gains à l'échelle du secteur au cours du dernier mois de 2022, surmontant les pertes abruptes du marché des actions et affichant des rendements cumulés de +14,3% et +0,5% jusqu'en novembre, respectivement pour l'indice HFRI 500 Macro Index et l'indice HFRI Asset Weighted Composite Index. Alors que les investisseurs institutionnels qui maintiennent des allocations importantes dans ces fonds ont bénéficié de ce positionnement défensif et conservateur, ces tendances ont également contribué à un environnement difficile pour les fonds nouveaux et récemment lancés, car la tolérance globale au risque a diminué, ce qui a conduit les institutions à concentrer leurs allocations sur des fonds bien établis qui ont réussi à naviguer dans une grande partie de la volatilité de 2022", a déclaré Kenneth J. Heinz, Président de HFR.

"Un sentiment similaire de refus du risque a également contribué à des niveaux de liquidations de fonds constants mais historiquement bas, les institutions maintenant des expositions à travers les turbulences économiques actuelles et les tensions entre l'inflation et la faiblesse économique vers 2023. Avec une incertitude importante et une grande disparité dans les perspectives économiques jusqu'au début de 2023, il est probable que les lancements et les liquidations restent proches des niveaux historiques, car les institutions évaluent soigneusement les opportunités et positionnent délibérément les portefeuilles pour la volatilité en 2023."