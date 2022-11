Les jeunes et l'entreprise : une recherche de sens et d'engagement

Résultats du Baromètre -2ème édition Fondation Jean-Jaurès / Macif

(Boursier.com) — À l'occasion de l'Université de la Terre et du Parlement des Entrepreneurs d'Avenir, les 25 et 26 novembre 2022, la Fondation Jean-Jaurès et la Macif ont publié avec l'institut BVA, la deuxième vague de leur baromètre sur "les jeunes et l'entreprise". Cette enquête d'opinion, menée en septembre 2022 auprès de 1.000 Français âgés de 18 à 24 ans, permet d'observer le rapport au travail de cette génération, et notamment dans l'entreprise.

Post crise sanitaire nous avons demandé aux jeunes à quoi ressemble leur entreprise "idéale" ? Que recherchent-ils auprès d'un manager et de leurs collègues ? Sont-ils dans un désir de fidélité ou de changement ? C'est à ces différentes questions que cette enquête apporte des éléments de réponse...

La préservation de l'environnement, un sujet prioritaire pour les jeunes

Alors que la COP27 vient de se clôturer en Égypte, pour plus d'un tiers des jeunes (37%, versus 29% en 2021), la préservation de l'environnement est un sujet prioritaire en matière d'engagement pour les entreprises. C'est notamment le cas auprès de la moitié de ces jeunes ayant un diplôme équivalent ou plus au Bac +3 (53%).

Par ailleurs, pour 16% des interrogés, le rôle principal d'une entreprise est d'anticiper les transformations sociales et environnementales mais également de témoigner d'un engagement sincère, notamment dans la sélection de ses fournisseurs.

La recherche de sens et d'engagement comme moteur au travail...

Depuis la crise sanitaire et les confinements, plus de la moitié des jeunes s'estiment être davantage en recherche de sens et d'engagement dans le cadre de leurs études ou de leur vie professionnelle (56%). Par ailleurs, ils sont 40% à déclarer que l'un des rôles principaux d'une entreprise en 2022 est de donner les moyens à ses salariés de s'épanouir professionnellement (VS 34% en 2021) et 38% d'être utile pour la société.

Les deux tiers des jeunes actifs souhaitent avoir la possibilité de se libérer du temps pour avoir un engagement, tout en étant rémunérés (67%), c'est surtout le cas chez les 21-24 ans (71%).

Concernant le management, les jeunes attendent de leur responsable qu'il crée un environnement de travail épanouissant (31%) et qu'il reconnaisse le travail accompli (30%). Pour 37% des jeunes interrogés, l'idée de s'ennuyer au travail et de ne pas être intéressés par leur travail génère une angoisse.

Alors que 29% des jeunes constatent un manque de confiance et d'autonomie de la part de leur manager, plus d'un jeune sur trois déplore le manque de prise en compte de la voix des salariés dans l'entreprise (34%).

Le salaire demeure un critère essentiel

Pour 51% des jeunes interrogés, le rôle premier d'une entreprise est de créer de l'emploi et d'embaucher, soit en légère baisse par rapport à 2021 (57%). Pour 17% d'entre eux, l'entreprise doit également permettre d'accéder à l'autonomie financière. Comme en 2021, les jeunes attendent de leur travail avant tout une bonne rémunération (43%), et d'avoir une activité intéressante (32%).

D'ailleurs, pour près de la moitié des jeunes (46%), l'idée de ne pas gagner suffisamment d'argent est une source d'inquiétude, et l'argent est un motif d'une vie réussie pour 21% d'entre eux (25% chez les hommes).

À la recherche du temps libre

Les jeunes estiment également qu'une entreprise doit leur permettre d'avoir du temps libre pour leur vie personnelle (30%), c'est surtout le cas chez les jeunes ayant un diplôme équivalent ou supérieur au bac +3 (36%) et les femmes (35%). De plus, ils souhaitent avoir la possibilité de télétravailler quelques fois de leur domicile (44%), notamment chez les bac +3 ou plus (63%).

Pour plus d'un quart des jeunes (27%), l'idée de passer trop de temps à travailler est une source d'angoisse, c'est encore plus le cas pour les couples (32%).

Un accès compliqué à la vie professionnelle

Pour 41% des 18-24 ans, l'objectif du premier emploi est de gagner en expérience professionnelle, notamment pour la moitié des diplômés d'un bac +3 ou plus. En effet, les principaux obstacles qu'ils rencontrent pour faire leur entrée sur le marché du travail sont le manque d'expérience (50%), le manque de confiance de la société vis-à-vis de la jeunesse (34%), suivi par le manque de formation et de compétences (21%), notamment pour les personnes ayant un niveau de diplôme inférieur au bac (29%).

Plus de quatre jeunes sur dix se disent pessimistes vis-à-vis du marché de l'emploi actuel, c'est surtout le cas chez les inactifs (66%), les jeunes vivant en couple (50%) et les femmes (48%).