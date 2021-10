Les investissements mondiaux dans les 'Climate Tech' ont grimpé en flèche depuis l'Accord de Paris

Les Climate Tech mondiales ont levé un record de 32,3 milliards de dollars d'investissements en capital-risque depuis le début 2021...

(Boursier.com) — Selon un nouveau rapport publié par London & Partners et Dealroom.co, l'investissement en capital-risque dans les Climate Tech a fortement progressé depuis l'Accord de Paris en 2016... Publié pour coïncider avec la COP26 qui va se tenir à Glasgow, l'étude montre que l'investissement mondial en capital-risque dans les start-ups s'intéressant au climat est passé de 6,6 milliards de dollars en 2016 à 32,3 milliards de dollars en 2021 (à ce jour), soit près de 5 fois plus !

Les niveaux d'investissement de 2021 ont déjà dépassé l'ensemble de 2020 pour les investissements mondiaux dans le domaine, démontrant l'importance de l'industrie technologique mondiale dans la lutte contre le changement climatique. L'Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde pour les Climate Tech, selon les résultats de l'étude, qui analyse les entreprises technologiques travaillant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou s'attaquant aux impacts du changement climatique.

L'investissement européen en capital-risque dans ces entreprises est 7 fois plus élevé qu'en 2016 (passant de 1,1 milliard de dollars à 8 milliards de dollars), et l'année 2021 verra des investissements nettement supérieurs aux 4,8 milliards de dollars levés en 2020. Les startups européennes ont attiré une part croissante du capital mondial global et représentent 28 % de l'investissement mondial en 2021. La croissance des investissements au cours de la même période dans d'autres régions a également augmenté, les États-Unis et le Canada faisant 5,8 fois mieux et l'Asie 1,7 fois mieux que les niveaux de 2016.

Glasgow en ligne de mire

Alors que les dirigeants du monde entier vont se réunir à Glasgow à partir du 1er novembre pour le plus grand sommet sur le climat depuis l'Accord de Paris, l'étude révèle que Londres, Paris et Stockholm sont les moteurs de la croissance rapide de la technologie climatique en Europe. Depuis 2016, les startups françaises de la Climate tech ont levé 3,7 milliards de dollars, dont $ 2,3 milliards pour la capitale. La France se classe au cinquième rang mondial pour les investissements en VC dans la climate tech, derrière les États-Unis, la Chine, la Suède et le Royaume-Uni. La France abrite par ailleurs quatre des licornes du secteur, et cinq scale-ups sont en bonne voie de le devenir.

Paris abrite 141 start-ups qui se consacrent à la lutte contre le changement climatique depuis 2016. Londres abrite le plus grand cluster d'entreprises de climate tech d'Europe, avec 416 entreprises créées depuis l'Accord de Paris. Seule la Bay Area abrite un plus grand écosystème d'entreprises de technologie climatique.

La valeur combinée des startups londoniennes spécialisées dans la technologie climatique a presque triplé au cours de la seule année dernière, notamment grâce aux sorties importantes d'Arrival et de Depop. La valeur combinée des startups londoniennes de la technologie climatique s'élève désormais à 28 milliards de dollars, soit la plus importante en Europe. La croissance future s'annonce forte pour le secteur londonien de la technologie climatique, la capitale britannique se classant au deuxième rang mondial, derrière la Bay Area, pour le nombre de tours de financement levés par les start-ups de la technologie climatique, ce qui témoigne d'un écosystème actif en phase de démarrage.

Opérations symboliques

Parmi les plus importantes opérations impliquant des entreprises londoniennes de technologie climatique en 2021, citons un tour de financement par capitaux propres de 800 millions de dollars pour Octopus Energy, une entreprise d'énergie propre unique, un accord de 118 millions de dollars pour Newcleo et un tour de 120 millions de dollars pour Carbon Clean Solutions.

Laura Citron, CEO chez London & Partners : "Les technologies jouent un rôle fondamental en faisant avancer l'innovation dans la lutte contre le changement climatique. Les résultats d'aujourd'hui démontrent la créativité des climate tech européennes qui s'attaquent à la crise. Abritant le plus grand groupe d'entreprises de technologie climatique d'Europe et un écosystème florissant de fonds de capital-risque et d'accélérateurs dédiés, ainsi que des chercheurs et des talents de classe mondiale, le secteur technologique londonien se rassemble pour s'attaquer à la crise climatique mondiale".

Christian Hernandez, Partenaire et co-fondateur chez 2150 : "Chez 2150, nous cherchons à soutenir les technologies qui auront un impact significatif sur la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris et nous nous concentrons sur le vaste environnement urbain, qui représente 70 % des émissions mondiales. Nous avons récemment levé l'un des plus grands fonds de technologie climatique en Europe et nous le déployons activement dans les écosystèmes florissants de la technologie climatique au Royaume-Uni et en Europe. Londres, et le Royaume-Uni en général, sont clairement l'un des principaux centres mondiaux des climate tech et il est passionnant de voir que des solutions et des technologies susceptibles d'avoir un impact à l'échelle de la gigatonne sont construites et soutenues ici."

Remus Brett, Partenaire chez LocalGlobe : "Le Royaume-Uni est en passe de devenir une puissance technologique dans le domaine du climat grâce à la combinaison d'une recherche de pointe, d'un écosystème florissant et d'entrepreneurs créatifs qui utilisent la technologie pour résoudre le problème le plus urgent de notre époque. Il n'est donc pas étonnant que les investisseurs de toute l'Europe et du monde entier s'intéressent aux startups et scale-ups créées ici. Grâce à des investissements soutenus et à un soutien approprié, ces entreprises disposeront des outils dont elles ont besoin pour réduire avec succès les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre la crise climatique."

Londres en pointe

Les startups londoniennes spécialisées dans les technologies climatiques ont accès à d'importantes réserves de capitaux dédiés, la ville abritant 18 sociétés de capital-risque spécialisées dans les technologies climatiques, soit plus que partout ailleurs en Europe. Les fonds de capital-risque basés à Londres ont également levé plus de la moitié de tous les fonds européens dédiés à la technologie climatique au cours des deux dernières années, preuve supplémentaire de l'énorme potentiel de croissance future du secteur de la technologie climatique de Londres.

Les plus grandes levées technologie climatique en 2021 comprennent un fonds de 900 millions de dollars par Lightrock, et un fonds de 312 millions de dollars par 2150, basés à Londres, et un fonds de 200 millions de dollars par Blue Horizon, basé à Munich. Londres produit également certaines des Climate Tech à la croissance la plus rapide d'Europe, avec trois licornes et six futures licornes potentielles, à égalité avec Stockholm pour le plus grand nombre de futures licornes en Europe. Parmi les futures licornes de la capitale britannique figurent l'application de partage de nourriture Olio, la société d'énergie nucléaire Newcleo et la société de stockage d'énergie Highview Power.

En France, on trouve par exemple Innovafeed et ses aliments à base d'insectes. Une analyse plus approfondie des flux d'investissements mondiaux dans les technologies climatiques montre que Londres est bien placée pour tirer parti de certains des sous-secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide. La croissance des Climate Tech est tirée par des investissements importants dans les solutions de transport et d'énergie, qui représentent un total combiné de 78 % des investissements mondiaux en 2021.

Une tendance similaire se reflète à Londres, où 60% des investissements en capital-risque du secteur sont destinés aux entreprises du domaine de l'énergie, tandis que les logiciels d'entreprise, l'économie circulaire et les startups du secteur alimentaire attirent également une part croissante des investissements. Le nombre d'entreprises innovantes dans ces sous-secteurs de la technologie climatique à Londres est en augmentation et des entreprises telles que Crate to Plate, la plateforme de risque climatique Cervest et la plateforme d'économie circulaire Circulor relèvent toutes des défis majeurs...