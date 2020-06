Les investissements des Business Angels français ont connu une nette hausse en 2019

43 ME investis dans 422 opérations !

(Boursier.com) — L'analyse des données recueillies auprès des 5.500 membres de France Angels, la Fédération Nationale des Business Angels a démontré une hausse des investissements chez les Business Angels en 2019, marquant l'assimilation des mesures réglementaires et fiscales votées lors de la Loi de finances 2018. Ce temps d'adaptation a permis d'entraîner la progression de l'activité des Business Angels qui avait été partiellement réduite au cours de l'année précédente...

Montants investis en hausse

L'étude souligne une réduction du nombre d'opérations qui sont passées de 455 à 422 sur la période, soit une baisse de 7%. Cependant le total des montants investis par rapport à 2018 a augmenté de 15%, avec un total de 43 millions d'euros en 2019. Ceci se traduit par une progression du montant des tours de tables pilotés par les Business Angels.

Il faut à ce montant ajouter 107 millions d'euros de co-investissements aux côtés des Business Angels par des Business Angels indépendants, des fonds (nationaux et régionaux,...). De quoi faire ressortir un effet d'entrainement des Business Angels de 2,8 pour l'économie de proximité.

Des Business Angels toujours aussi dynamiques

En 2018, les réseaux de Business Angels ont investi ensemble et ont vu une opportunité de partager leurs moyens financiers et humains entre eux et auprès des entrepreneuses et entrepreneurs. En 2019, les co-investissements inter-réseaux ont comptabilisé un total de 282 investissements au 1er tour, ce qui représente 48% des opérations et 42% en montants en 2019...

Acteurs implantés en région, l'impact direct sur l'économie réelle est visible : Les investissements de Business Angels ont ainsi permis de créer et de maintenir environ 2.500 emplois cette année et plus de 20.000 au cours des 10 dernières années.

Une ré-harmonisation des secteurs de l'investissement...

Malgré une légère réduction du secteur numérique, ce dernier a conservé sa place de leader avec 34% du total des investissements et des sociétés financées. La santé et la biotechnologie ont enregistré 18% des investissements totaux contre 22% en 2018.

Les entreprises du secteur des biens de consommations regagnent leur troisième place avec 14% des investissements réalisés en 2019 contre 10% en 2018.

Viennent ensuite les biens et services industriels (12%), les transports (10%), l'énergie cleantech (6%) et les 5% restants sont répartis dans les médias, la mode ou le sport...