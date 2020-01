Les institutionnels français concrétisent leurs engagements en faveur des entreprises technologiques

... et les augmentent de 5 à 6 milliards d'euros

(Boursier.com) — Le 17 juillet dernier, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, et Cédric O, secrétaire d'État chargé du Numérique, avaient reçu le rapport intitulé "Financer la IVème révolution industrielle - Lever le verrou du financement des entreprises technologiques" et rédigé par Philippe Tibi, président de Pergamon campus et professeur d'économie à l'Ecole polytechnique. Ce rapport dressait le constat d'une insuffisante capacité de financement des entreprises technologiques en France...

Afin de combler cette faille de marché, les investisseurs institutionnels français se sont engagés le 17 septembre sous l'égide du président de la République à consacrer plus de 5 milliards d'euros en faveur du financement des entreprises technologiques au cours des trois prochaines années.

Mise en oeuvre concrète

Bruno Le Maire et Cédric O ont réuni aujourd'hui lundi 13 janvier à Bercy ces investisseurs pour formaliser ces engagements et marquer le point départ de leur mise en oeuvre concrète.

Les investisseurs ont également annoncé mobiliser 1 milliard d'euros supplémentaires pour cette initiative, portant au total leurs engagements à plus de 6 milliards d'euros en faveur du financement des entreprises technologiques d'ici le 31 décembre 2022.

Un cadre et une gouvernance

Les documents signés au cours de cette cérémonie établissent un cadre et une gouvernance visant à définir l'éligibilité des projets d'investissement. Un comité se réunira ainsi à intervalle régulier, et ce dès le mois de janvier, pour déterminer les premiers fonds éligibles. Il assurera le suivi opérationnel de l'initiative et sa promotion, aussi bien en France qu'à l'international...

Les engagements des investisseurs se déploieront à la fois sur le segment de l'investissement non coté, en finançant des fonds français de capital-investissement proposant une stratégie "late stage" et sur l'investissement coté, en attribuant des mandats global tech à des gestionnaires d'actifs basés en France.

Bruno Le Maire a déclaré : "Nous devons investir et innover pour répondre aux défis de demain, notamment écologiques, et pour cela, il faut favoriser l'émergence de leaders de rang mondial dans le secteur technologique. C'est un enjeu majeur pour la souveraineté de la France et de l'Europe. Nous nous félicitons de la signature de cet accord inédit avec les investisseurs institutionnels de la place de Paris. Il porte à 6 milliards d'euros les moyens mobilisés en faveur du financement des entreprises technologiques."

Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, souligne : "Notre ambition est de faire de la France le premier écosystème numérique européen. Que ce soit pour l'innovation, la création d'emplois ou la croissance économique, la contribution des start-ups sera clé dans les années à venir. Les investisseurs institutionnels français mobilisent des moyens qui sont sans précédent et qu'ils ont décidé d'augmenter. C'est une étape cruciale dans le développement de la French Tech."