Les Indiens vont dépenser de plus en plus pour les voyages

Ils devraient devenir les quatrièmes plus grands dépensiers en la matière d'ici 2030, selon un rapport.

(Boursier.com) — Les Indiens pourraient devenir les quatrièmes plus grands dépensiers mondiaux en matière de voyages d'ici 2030, selon un rapport de Booking.com et du cabinet McKinsey. Un détail important : les voyages à l'étranger ne représentaient qu'environ 1% des déplacements des Indiens l'année dernière, ces derniers préférant se déplacer à l'intérieur du pays.

Selon les prévisions du rapport, 5 milliards de voyages seront effectués en 2030, et le petit 1% des voyages à l'étranger représentera tout de même 50 millions de séjours. Les États-Unis, la Chine et l'Allemagne sont actuellement les trois plus gros dépensiers mondiaux en matière de voyages, tandis que l'Inde arrive au sixième rang.

Envolée du budget

Les voyageurs indiens devraient entreprendre 5 milliards de voyages supplémentaires d'ici 2030, et les dépenses consacrées au tourisme atteindraient 410 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de plus de 170% par rapport aux 150 milliards de dollars de 2019, selon le rapport.

À mesure que davantage de personnes entrent sur le marché du travail, les dépenses des ménages vont augmenter et pourraient dépasser celles d'autres économies asiatiques en développement comme l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande.

Dépenses

Plus de 200 milliards de dollars ont été dépensés au cours de la dernière décennie pour améliorer le secteur des transports en Inde, et le nombre d'aéroports du pays a doublé depuis 2014, selon Booking.com et McKinsey.

Pour se préparer, les compagnies aériennes indiennes ont commandé plus de 1.000 avions, ce qui porterait le nombre total de projets entre 1.500 et 1.700 unités d'ici 2030, selon le rapport. La compagnie nationale indienne Air India a par exemple acheté en juin 470 avions Airbus et Boeing dans le cadre du programme d'expansion de sa flotte de 70 milliards de dollars.