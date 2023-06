La technologie et Shareholder Activist sont en tête des gains des sous-stratégies.

Les hedge funds ont affiché des performances mitigées en mai, la volatilité bancaire ayant évolué tout au long du mois à la suite de la fermeture et à l'acquisition de First Republic Bank par J.P. Morgan. Les indices financiers et l'énergie ont reculé au cours du mois, tandis que la technologie et l'intelligence artificielle ont progressé à la fin du mois de mai et au début du mois de juin...

L'indice HFRI 500 Fund Weighted Composite Index a baissé de -0,2% (estimation) en mai, les gestionnaires ayant dû faire face à la volatilité du secteur bancaire, de l'énergie et de la technologie (principalement positive), la performance étant tirée par les stratégies Relative Value Arbitrage et Macro.

L'indice HFRI Fund Weighted Composite Index(R) (FWC) a affiché une performance mitigée en mai, avec une baisse de -0,2%, les gains modestes des stratégies Relative Value ayant été compensés par les baisses des stratégies Event-Driven, selon les données publiées aujourd'hui par HFR(R), le leader mondial établi de l'indexation, de l'analyse et de la recherche de l'industrie mondiale des hedge funds.

Plus grande dispersion des performances

La dispersion des performances s'est accrue en mai, le décile supérieur des composants du HFRI FWC a gagné en moyenne +6,7%, tandis que le décile inférieur a reculé en moyenne de -7,1%, ce qui représente une dispersion haut/bas de 13,8% pour le mois. À titre de comparaison, la dispersion des performances d'avril était de 10,9%. Environ 40% des hedge funds ont affiché des performances positives en mai...

Les stratégies à revenu fixe, sensibles aux taux d'intérêt, ont été les plus performantes en mai, la volatilité des banques régionales s'étant atténuée à la suite de la fermeture et de l'acquisition de la First Republic Bank, tandis que l'incertitude relative à l'évolution à court terme des taux d'intérêt américains demeurait. L'indice HFRI 500 Relative Value Index a également enregistré une hausse estimée de +0,4% pour le mois, tandis que l'indice HFRI Relative Value (Total) Index a progressé de +0,05% (estimation).

Sous-stratégies en vue

En tête de la performance des sous-stratégies, l'indice HFRI 500 RV: Volatility Index a augmenté de +0,7% en mai, tandis que l'indice HFRI RV : Fixed Income-Convertible Arbitrage Index a progressé de +0,6%.

Les stratégies macro non corrélées ont affiché des performances mitigées au cours du mois, tirées par les stratégies quantitatives CTA de suivi des tendances, alors que la volatilité a progressé et que l'incertitude demeure quant à la trajectoire à court terme des taux d'intérêt.

L'indice investissable HFRI 500 Macro Index a progressé de +0,3% en mai, tandis que l'indice HFRI Macro (Total) Index a perdu -0,16%. L'indice HFRI 500 Macro : Systematic Diversified Index a progressé de +0,9% en mai, tandis que l'indice HFRI 500 Trend Following Index a gagné +0,5%.

Les fonds Equity Hedge qui investissent à long et à court terme dans des sous-stratégies spécialisées, ont accusé de faibles baisses en mai, les gains dans le secteur de la technologie, concentrés sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, ayant été compensés par des pertes dans les sous-stratégies énergie et indices financiers. L'indice HFRI Equity Hedge (Total) Index est resté stable au cours du mois, avec une baisse de seulement -0,03%, tandis que l'indice investissable HFRI 500 Equity Hedge (Total) Index a perdu environ -0,3%.

Les gains des sous-stratégies EH ont été menés par l'indice HFRI 500 EH: Technology Index, qui a bondi de +4,5% en mai, tandis que l'indice HFRI 500 EH: Fundamental Growth Index a progressé de +0,7%. En contrepartie de ces gains, l'indice HFRI 500 Energy/Basic Materials Index a reculé de -2% au cours du mois, tandis que l'indice HFRI 500 EH : Multi-Strategy Index a baissé de -1,9%.

Risque financier

Les stratégies Event-Driven, qui se concentrent souvent sur l'exposition aux actions dépassées, de valeur fondamentale et sur la spéculation sur les fusions-acquisitions, ont également reculé en mai, malgré un gain des stratégies Shareholder Activist, le risque financier s'étant déplacé des banques régionales vers l'incertitude économique générale. L'indice investissable HFRI 500 Event-Driven Index a baissé de -1,8% (estimation), tandis que l'indice HFRI 400 Event-Driven (Total) Index a reculé de -2% (estimation) au cours du mois.

La performance des sous-stratégies ED a été menée par l'indice HFRI ED: Activist Index, qui a bondi de +1,5% en mai (estimation). Cette hausse a été compensée par les pertes de l'indice HFRI 500 ED: Special Situations Index, qui a chuté d'environ -3,1%, et de l'indice HFRI ED : Merger Arbitrage Index qui a baissé de -2,3% sur le mois.

Les stratégies Liquid Alternative UCITS ont également affiché des performances mitigées en mai, l'indice HFRX Global Index ayant baissé de -0,5% ; les performances des stratégies ont été tirées par l'indice HFRX Macro index, qui a gagné +0,9%, et l'indice HFRX Equity Hedge Index, qui a augmenté de +0,3% au cours du mois. L'indice HFRI Diversity Index a baissé d'environ -0,5% en mai, tandis que l'indice HFRI Women Index a reculé de -0,25%.

"Les hedge funds ont enregistré des performances mitigées en mai, la volatilité des marchés financiers s'étant déplacée des banques régionales au début du mois vers la faiblesse de l'énergie et des matières premières, et les contributions positives des expositions technologiques à la fin du mois de mai et en juin. Les gestionnaires ont également fait face à la volatilité liée aux négociations sur le relèvement du plafond de la dette et la législation sur les dépenses, avec une incertitude accrue concernant la trajectoire à court terme des taux d'intérêt et la possibilité d'une récession aux États-Unis en 2023, avec des performances de stratégies de premier plan de Relative value Arbitrage sensible aux taux d'intérêt, Shareholder Activist et Technologie", a déclaré Kenneth J. Heinz, président de HFR.

"À l'horizon du deuxième semestre de 2023, les gestionnaires s'attendent à une bifurcation complexe des risques macroéconomiques et géopolitiques, y compris des scénarios qui contribuent à la volatilité actuelle des marchés financiers ou qui favorisent les tendances générales du marché, notamment les tendances puissantes et explosives de l'exposition à l'IA. L'incertitude et les tensions entre ces risques et ces résultats sont susceptibles de dominer la performance des marchés financiers et des hedge funds au cours des prochains mois, avec un potentiel accru de dislocations déstabilisantes. Les investisseurs institutionnels intéressés par des expositions spécialisées à ces tendances, tout en assurant la protection du capital, sont susceptibles d'augmenter leurs engagements envers les gestionnaires qui ont démontré la robustesse et la véracité de leur stratégie au cours du premier semestre de l'année 2023."

REMARQUE : Les performances de l'indice mai 2023 sont estimées au 7 juin 2023.