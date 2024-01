Les hedge funds entre une moindre inflation et une hausse du risque géopolitique

Les investisseurs se positionnent pour le risque géopolitique et une année 2024 robuste, et réduisent les stratégies macro non corrélées...

(Boursier.com) — Les capitaux des hedge funds ont bondi au-delà de la barre historique des 4.000 milliards de dollars début 2024, les investisseurs restant concentrés sur l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude macroéconomique, mais de plus en plus sur le risque géopolitique et l'accélération des fusions-acquisitions...

Le total des actifs des hedge funds a augmenté pour le cinquième trimestre consécutif au 4e trimestre 2023, passant à un montant estimé à 4,11 trillions de dollars, soit une augmentation trimestrielle de plus de 112 milliards de dollars, comme l'indique HFR, le leader mondial de l'indexation, de l'analyse et de la recherche de l'industrie mondiale des hedge funds, dans la dernière édition de son rapport intitulé HFR Global Hedge Fund Industry Report.

La croissance des capitaux des hedge funds a été alimentée par de solides gains de performance au 4e trimestre, déduction faite d'une sortie nette de 24,5 milliards de dollars au 4e trimestre, les investisseurs ayant réduit leur exposition aux stratégies macroéconomiques non corrélées...

Stratégies directionnelles

L'indice HFRI Fund Weighted Composite Index a progressé de 7,6% en 2023, tiré par les stratégies directionnelles Equity Hedge et Event-Driven, avec des gains dus à l'exposition à la technologie/AI, ainsi qu'à l'accélération des fusions-acquisitions en fin d'année, qui devraient toutes deux se prolonger jusqu'au début de 2024. L'indice HFR Cryptocurrency Index a bondi de +37,8% au 4e trimestre, portant son rendement pour l'année 2023 à +65,2%.

Les stratégies Event-Driven (ED), qui se concentrent catégoriquement sur les positions en actions de valeur fondamentale, dépassées, et souvent fortement shortées, ont connu une augmentation d'actifs estimée à 62,3 milliards de dollars au 4e trimestre, portant le capital ED total à un chiffre record de 1158 trillions de dollars. Les augmentations d'actifs des sous-stratégies ED se sont une fois de plus concentrées sur les stratégies Special Situations à bêta plus élevé et les stratégies Shareholder Activist, qui ont augmenté respectivement de 30,5 et 16,8 milliards de dollars au 4e trimestre 23.

Pour l'exercice 2023, le capital total ED a augmenté d'environ 123,1 milliards de dollars, y compris un modeste afflux net d'actifs de 540 millions de dollars pour l'année ; l'indice HFRI Event-Driven (Total) Index a gagné +10,4% en 2023, mené par l'indice HFRI ED: Activist Index, qui a bondi de +18,1%.

Stratégie dominante

Le capital géré par les stratégies Equity Hedge (EH) a également augmenté au 4e trimestre 23 et a été le principal domaine de performance des stratégies en 2023, le capital total EH augmentant d'environ 49,6 milliards de dollars pour terminer l'année à 1181 trillion de dollars. Les augmentations d'actifs des sous-stratégies EH ont été menées par les fonds Fundamental Value au 4e trimestre, qui ont progressé d'environ 33 milliards de dollars pour le trimestre, portant le total du capital EH : Fundamental Value à 670 milliards de dollars. L'indice HFRI Equity Hedge (Total) Index est en tête de tous les indices de stratégie pour 2023 avec un gain de +10,54%, le capital total des fonds EH ayant augmenté d'environ 107 milliards de dollars en 2023, malgré une légère sortie de 2,3 milliards de dollars de la part des investisseurs.

Les capitaux des hedge funds gérés par des stratégies RVA basées sur des revenus fixes sensibles au crédit et aux taux d'intérêt a également augmenté au 4e trimestre, les hausses de taux d'intérêt s'étant stabilisées au cours du trimestre, après le rythme historique des hausses de ces deux dernières années, le capital RVA ayant augmenté d'environ 22,9 milliards de dollars au 4e trimestre, portant le capital RV total à environ 1,10 trillion de dollars.

Les fonds multi-stratégies ont mené les augmentations d'actifs RVA au 4e trimestre 2023, ajoutant un capital estimé à 13,6 milliards de dollars pour terminer le trimestre à 675 milliards de dollars. L'indice HFRI Relative Value (Total) Index a gagné +7% en 2023, la performance des sous-stratégies RVA étant tirée par l'indice HFRI RV: FI-Sovereign Index, qui a progressé de +9,5% sur l'année ; le capital total RVA a progressé d'environ 62 milliards de dollars en 2023, malgré des flux de capitaux d'investisseurs essentiellement stables sur l'année.

Les stratégies macro non corrélées ont enregistré une légère baisse en 2023, l'indice HFRI Macro (Total) Index reculant de 0,6% sur l'année, avec des performances mitigées entre les stratégies fondamentales et quantitatives. Le capital total des stratégies macro a diminué d'environ 22,4 milliards de dollars au 4e trimestre, y compris des sorties nettes d'actifs de 12,2 milliards de dollars pour le trimestre, réduisant le capital total des stratégies macro à 670,5 milliards de dollars. Les baisses d'actifs des sous-stratégies macro ont été menées par les stratégies quantitatives Systematic Diversified CTA, qui ont diminué d'environ 16,6 milliards de dollars au 4e trimestre.

La performance divergente de la sous-stratégie Macro 2023 a été tirée par l'indice fondamental HFRI Macro : Discretionary Thematic Index, qui a gagné +4,8% sur l'année, tandis que les baisses ont été menées par l'indice HFRI Macro : Systematic Diversified Index, qui a chuté de -3,9%. Le capital total des stratégies macro a diminué d'environ 7,1 milliards de dollars au 4e trimestre, y compris des sorties nettes d'actifs de 7,9 milliards de dollars pour l'année...

Volatilité ambiante

Reflétant la volatilité générale des marchés financiers qui a caractérisé 2023, les flux de capitaux pour 2023 ont été défavorables aux plus petits fonds de l'industrie, les entreprises gérant moins de 1 milliard de dollars subissant des sorties nettes estimées à 10,2 milliards de dollars pour l'année.

Les entreprises de taille moyenne gérant entre 1 et 5 milliards de dollars ont connu une fuite moins importante de 2 milliards de dollars pour 2023, tandis que les plus grandes entreprises de l'industrie gérant plus de 5 milliards de dollars ont bénéficié d'une entrée nette estimée à 2,7 milliards de dollars en 2023...

