Les grèves pèsent sur le moral des ménages

Les grèves pèsent sur le moral des ménages









Si le nombre de grévistes apparaît en constante diminution, les effets du mouvement social continuent de perturber les déplacements des Français.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le mouvement social contre la réforme des retraites pèse sur le moral des Français... La confiance des ménages dans la situation économique a baissé pour la première fois depuis un an en décembre. À 102, l'indicateur qui la synthétise a perdu trois points. Il demeure néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100), précise l'Insee. Le consensus était positionné à 104.

L'institut souligne que c'est la première fois que cet indice recule depuis décembre 2018, époque lors de laquelle la France était secouée par le mouvement des "Gilets jaunes". "Les manifestations contre la réforme gouvernementale des retraites ont sans doute joué un rôle et risquent de peser dans un avenir proche sur l'activité économique", souligne Olivier Vigna, économiste de HSBC.

Surtout en Île-de-France

Si le nombre de grévistes apparaît en constante diminution, les effets du mouvement social continuent de perturber les déplacements des Français, tout particulièrement en Île-de-France où des millions de salariés empruntent chaque jours les transports en commun pour se rendre au travail.

L'enquête de l'Insee montre par ailleurs que les anticipations des ménages sur le contexte économique général et sur leurs propres finances pour l'année qui vient sont tombées à leur plus bas niveau depuis avril. En Ile-de-France, les commerces ainsi que l'hôtellerie et la restauration ont été fortement impactés par la grève.