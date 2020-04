Les grandes entreprises se mobilisent dans la lutte contre l'épidémie de Coronavirus

Les collaborateurs des grandes entreprises se sont spontanément mobilisés et assurent la continuité des services et activités essentiels dans la lutte contre le virus.

(Boursier.com) — Dès le début de la crise sanitaire, les grandes entreprises se sont mobilisées pour contribuer à ralentir la progression de l'épidémie, améliorer les conditions de sécurité d'exercice des soignants ou encore aider les patients dans la lutte contre le virus.

De façon spontanée, elles ont mis leurs moyens, leurs compétences, leur expertise et leurs outils de production au profit de solutions permettant de faire face à la crise sanitaire que nous affrontons. Leurs équipes font preuve d'une très grande réactivité et coopèrent activement avec les acteurs publics, Etat, services de santé, chercheurs... Les collaborateurs des grandes entreprises se sont spontanément mobilisés et assurent la continuité des services et activités essentiels dans la lutte contre le virus.

Ces initiatives de solidarité sont nombreuses et diverses ; elles vont des dons d'équipement comme les masques ou de matières premières, à l'adaptation de leurs chaines de production pour fabriquer du gel hydroalcoolique ou des respirateurs, en passant par le soutien à la recherche, au personnel soignant et aux services logistiques de l'Etat.

De plus, au-delà de l'attention portée à leurs salariés, les grandes entreprises se sont mobilisées pour soutenir leurs filières, leurs fournisseurs et leurs clients dont l'activité est durement impactée par les mesures de confinement.

Les grandes entreprises continueront de participer à cet effort national collectif, essentiel pour contribuer à résorber la crise majeure à laquelle nous faisons face.

Dons de masques et d'équipements de protection (gants, combinaisons, ...)

Face à la pénurie de masques et d'équipements de protection, de très nombreuses entreprises se sont mobilisées pour mettre à la disposition des services de santé partout en France les masques dont elles disposaient ; elles ont également fait des commandes spéciales, souvent en très grande quantité, pour les donner aux hôpitaux, Agences régionales de santé et EHPAD.

Ont notamment participé à cet effort : Alstom, Auchan, AXA, BNP Paribas, BPCE, Bouygues, CMA-CGM, Crédit Agricole, Dassault Aviation, Decathlon, Faurecia, Generali, Groupama, Groupe SEB, Hermès, HSBC, Icade, Kering, Kingfisher, L'Oréal, LVMH, Michelin ; Pernod Ricard, Plastic Omnium, Rémy Cointreau, Renault, Roquette, Safran, Saint-Gobain, Société Générale, Solvay, Sonepar, Total, Valeo, Vinci...

Au total ce sont environ 30 millions de masques qui sont offerts par les grandes entreprises.

Dons et fabrication de gel hydroalcoolique

Les entreprises ont également été nombreuses à :

- Faire des dons de solutions hydroalcooliques (matière première et gel) : Arkema ; Hermès ; Michelin ; Rémy Cointreau ; Pernod Ricard ; Roquette ; Solvay

- Mobiliser leur ligne de production pour produire des solutions hydroalcooliques données aux hôpitaux : Arkema, Groupe Rocher, Groupe SEB, L'Oréal, LVMH, Michelin, Roquette, Tikehau Capital, Vinci.

Soutien logistique et apport d'expertise

- Contribution au pont aérien mis en place avec la Chine pour commander, financer et acheminer des masques et des équipements médicaux par la mobilisation de leurs services achat : Airbus ; Air France ; Bolloré ; CMA-CGM ; L'Oréal ; LVMH ; Total. Cela devrait permettre d'assurer la livraison à l'Etat d'environ 40 millions de masques en quatre semaines.

- Apport d'expertise en gestion de données, numérique et cybersécurité au profit de l'AP-HP et de l'Institut Pasteur / Contribution à la plateforme en ligne d'information du public et call center : Capgemini

- Soutien aux plateformes de partage de l'information entre unités de soins intensifs pour accélérer l'amélioration des protocoles thérapeutiques / soutien à l'initiative OPEN Covid : AXA

- Contribution aux opérations de maintenance et de sécurisation des circuits énergétiques indispensables : Sonepar

Mobilisation et adaptation de l'appareil de production des entreprises

- Fabrication de respirateurs : Air Liquide coordonne un consortium d'industriels, dont Schneider Electric, Valeo et le Groupe SEB, qui mettent en commun leurs expertises pour produire en un temps record plus de 10 000 respirateurs. Michelin (via sa filiale AddUp) produit des milliers de capteurs de débit destinés aux respirateurs de réanimation

- Dispositifs médicaux : Safran fabrique, grâce aux machines d'impression 3D, des pièces de rechange pour les respirateurs et procède à l'adaptation des systèmes d'oxygène avion à un usage médical ; Kering fournit des imprimantes 3D à l'hôpital Cochin AP-HP pour produire rapidement et en grande quantité des dispositifs médicaux pour les soignants et les malades : visières de protection pour le visage, valves pour respirateur artificiel d'urgence, matériel d'intubation, masques, poignées... Arkema fournit des polymères polyamides de haute performance pour fabriquer des cathéters, poches à solutés et autres équipement médicaux, ainsi que des tamis moléculaires pour les respirateurs. Orange soutient la fabrication de visière de protection (fablab solidaire).

- Adaptation des lignes de production pour fabriquer des masques et équipements de protection : Airbus ; Faurecia ; Groupe Rocher (Petit bateau) ; Groupe SEB ; LVMH ; Michelin ; Kering ; Plastic Omnium. Au total, la mobilisation de la filière textile française dispose d'une capacité de production de 1 million de masques par jour.

- Production de tests médicaux : BioMérieux ; Siemens

Soutien à la recherche

Face à l'urgence de la situation, les entreprises ont accentué leur soutien financier à la recherche et sont nombreuses à soutenir les programmes menés pour lutter contre la propagation du virus (Institut Pasteur, Hôpitaux de Paris...).

Parmi elles, AXA, BNP Paribas, Dassault, FFP, Generali, Hermès, Ipsen, Kering, Orange, Sanofi (également développement de programmes de recherche en collaboration avec les autorités de santé), Société Générale, Tikehau Capital, Total.

Soutien aux personnels soignants, aux populations fragiles, aux entrepreneurs impactés par la crise

- Dons financiers aux hôpitaux : Bouygues, Crédit Agricole, Generali, Hermès, Orange, Roquette, Saint-Gobain, Société Générale, Tikehau Capital

Mesure en faveur des personnels soignants : fourniture de repas : AXA, Elior, Groupe Galeries Lafayette (Eataly), Sodexo, Carrefour. Mise à disposition de chambres d'hôtel (Accor) et d'appartements vacants (Generali); Don de bons d'essence (Total) ; dons de machines à café, de bouilloires, de café et chocolat (Groupe Seb, Nestlé France) ; dons d'oreillers (Galerie Lafayette) ; Gratuité de l'abonnement aux services de vélo en libre-service pour les personnels soignants (JCDecaux) ; don de crème pour les mains (Séphora) ; dons de box internet (Bouygues) ; mise à disposition de véhicules et de camions (BNP Paribas) ; Don de 25.000 tickets Restaurant au Samu Social de Paris et hôpitaux de Paris (BNP Paribas) ; soutien psychologique aux soignants (AXA); prêt de véhicules à la Protection civile (Icade); campagne d'affichage solidaire (JCDecaux).

- Soutien aux populations fragiles : Dons aux associations (Croix Rouge, Restos du Coeur, Banque Alimentaire, Samu Social...) : Bouygues, Société Générale ; Dons alimentaires et repas : Carrefour, Sodexo, Elior ; Fourniture de chambres pour les sans-abris : Accor ; Mise à la disposition des femmes victimes de violence et des personnels soignants des résidences étudiantes : Gecina ; soutien scolaire (Crédit Agricole)

- Mise à disposition de locaux ou d'espaces pour stockage de matériels, de parking pour procéder à des tests : Unibail

- Différents dons : tablettes numériques pour les patients (Auchan ; Sodexo) et pour les collégiens et lycéens (BNP Paribas, Vinci) ; Actions à destination des Routiers : repas chaud offerts dans des aires d'autoroute, cabine de téléconsultation, distribution de kits de protection sanitaire (Vinci).

- Dons au fonds de solidarité en faveur des TPE ; dons aux professionnels les plus impactés par les mesures de fermeture : AXA, Danone, Iliad, Pernod Ricard.