Les géants chinois des jeux vidéos chutent en bourse, Pékin inquiète

Les géants chinois des jeux vidéos chutent en bourse, Pékin inquiète









La répression de Pékin a fait chuter l'indice technologique de Hong Kong de plus de 40% par rapport à son pic du mois de février.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les valeurs technologiques chinoises se sont effondrées lundi après une nouvelle salve de critiques de la part des médias d'État sur les jeux en ligne. Tencent, qui gagne environ un tiers de son chiffre d'affaires grâce à ces jeux, a terminé en baisse de 3,5% à la bourse de Hong Kong. NetEase et Bilibili, deux autres acteurs majeurs du secteur, qui ont chacun tiré au moins 45% des revenus de cette activité l'an dernier, chutent respectivement de 3,9% et 7,7%.

Le compartiment technologique du Hang Seng a perdu 2,6% lundi, au plus bas depuis près de trois semaines, et la répression de Pékin l'a même fait chuter de plus de 40% depuis son pic du mois de février. La Chine devrait bientôt durcir la réglementation des jeux en ligne pour garantir qu'ils ne déforment pas l'Histoire, selon les médias d'État. "L'industrie devrait augmenter son autodiscipline, et le respect de l'histoire nationale devrait être la ligne pour ses employés", lit-on dans un éditorial de la radio chinoise d'Etat, qui promet une "tolérance zéro" pour ceux qui "sont sortis de la voie".

"Opium spirituel"

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement critique les géants des jeux vidéo, via ses organes de presse. Début août, le journal financier 'Economic Information Daily', affilié à l'agence de presse officielle Chine nouvelle, a dénoncé la dépendance des jeunes au jeu "Honor of Kings", développé par Tencent, le qualifiant d'"opium spirituel". Il a appelé à plus de régulation dans l'industrie. En réaction, Tencent a publié un communiqué dans lequel il annonçait le lancement prochain de nouvelles mesures pour réduire l'accès des mineurs à ses jeux.

"L'orientation future de cette industrie pourrait changer. Les investisseurs l'évaluent dans un scénario baissier", estime Castor Pang, responsable de la recherche chez Core Pacific Yamaichi, cité par l'agence Bloomberg. "S'ils ne permettent plus aux créateurs des jeux de modifier l'histoire, cela peut freiner la créativité et nuire au potentiel de croissance", selon lui.

Le secteur des jeux vidéo n'est pas le seul à souffrir des inquiétudes autour d'un renforcement de la réglementation du côté de Pékin. Le tour de vis a déjà touché plusieurs domaines, comme celui de l'éducation, et se reflète également dans la finance numérique, ou les pratiques fiscales des entreprises, qui doivent faire face à une surveillance accrue.