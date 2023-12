Les Franciliens incités à télétravailler pendant les JO 2024 "pour ne pas saturer les transports"

"Du 26 juillet au 12 août, il y a 15 jours pendant lesquels on va vous demander de télétravailler un maximum parce qu'il y aura beaucoup de monde dans les transports", a reconnu la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

(Boursier.com) — Alors que des inquiétudes planent sur l'offre de transport pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024, différentes rumeurs suggèrent la possibilité de demander aux Franciliens de rester chez eux durant l'événement sportif pour soulager le réseau de transport... Mercredi, 'Le Canard Enchaîné', qui eu connaissance d'une lettre du préfet de la région Île-de-France Marc Guillaume destinée au ministre des Transports Clément Beaune, a évoqué, sur le ton de l'humour, un possible "confinement olympique".

Dans ce courrier, le haut fonctionnaire a exprimé de vives préoccupations concernant la capacité d'accueil et la régulation des transports pour l'été prochain... Il a estimé que les transports en commun parisiens ne pourraient pas absorber la masse de spectateurs prévue pour les JO si les utilisateurs habituels en Île-de-France utilisaient également le réseau. A certains endroits de la région, "le plan transport ne permet d'acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs étaient dissuadés ou presque", a-t-il écrit.

Le préfet de région a toutefois démenti "toute utilisation et toute notion de 'confinement olympique' notamment dans son courrier adressé au ministère des Transports". De son côté, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a souhaité apporter des nuances, en parlant plutôt d'une "incitation au télétravail" pour ceux qui le peuvent...

§JOP2024 | Marc Guillaume, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, dément toute utilisation et toute notion de " confinement olympique " notamment dans son courrier adressé au ministère des transports. pic.twitter.com/aDxsKIMelI — Préfecture de la région d'Île-de-France (@Prefet75_IDF), via Twitter

"Il faut faire de l'information des voyageurs"

"Je récuse complètement cette notion de 'confinement olympique'... Les Jeux olympiques vont être une immense fête pour l'Île-de-France, on va accueillir le monde, on va être extrêmement fiers de l'accueillir, on va être tous mobilisés derrière notre drapeau, ça va être fantastique", a-t-elle affirmé jeudi sur le plateau de 'C à vous'.

La présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM) a également dit "ne pas être du tout d'accord avec cette lettre du préfet de région". "Je lui ai dit : 'C'est quoi cette lettre ?'. Il envoie au ministre des Transports des tableaux d'IDFM que le ministre a déjà", a-t-elle raconté. "Effectivement, ces tableaux montrent que lorsqu'il y a des grandes célébrations et des grands matchs, les transports sont remplis. Donc ce qu'il faut faire, c'est simple : il faut faire de l'information des voyageurs", a poursuivi l'ancienne candidate de la droite à la présidentielle de 2022.

"15 jours pendant lesquels on va vous demander de télétravailler un maximum"

Mais "c'est vrai, on dit aux Franciliens : du 26 juillet au 12 août, il y a 15 jours pendant lesquels on va vous demander de télétravailler un maximum parce qu'il y aura beaucoup de monde dans les transports", a-t-elle reconnu, avant d'insister : "ça s'appelle de l'information voyageur". "Mais ne vous inquiétez pas, on pourra circuler", a-t-elle ajouté...

La présidente d'IDFM tente ainsi de rassurer alors que la maire de Paris (PS), Anne Hidalgo, a récemment remis de l'huile sur le feu. "Aujourd'hui, on est quand même dans une difficulté, déjà dans les transports du quotidien, et on n'arrive pas à rattraper le niveau par exemple de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisiens", a-t-elle expliqué sur le plateau de 'Quotidien', avant d'ajouter : "En fait, il y a des endroits où on ne sera pas prêt !"... "C'est bien la France, mais on a une capacité d'auto-dénigrement qui est colossale... On sera prêts !", a assuré Valérie Pécresse.

Une querelle a également éclaté entre Paris et la présidente du conseil régional d'Île-de-France sur la question le prix du trajet en métro pendant les Jeux olympiques, qui va presque doubler, passant de 2,10 euros à 4 euros. Afin d'apaiser les inquiétudes des Parisiens, qui craignent que les JO n'entraînent une hausse des coûts dans leur vie quotidienne, Clément Beaune a confirmé que le prix du passe Navigo mensuel pour les transports publics n'augmenterait pas pendant les Jeux.