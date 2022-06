Les Français unanimes sur l'intérêt et l'obligation de rénover les logements, avec des motivations financières, mais pas uniquement...

Sondage OpinionWay pour Heero : "Les Français et la rénovation énergétique".

(Boursier.com) — A quelques jours du premier tour des élections législatives, et au moment où la rénovation énergétique va devenir une nécessité et une obligation dans le cadre de la loi Climat, OpinionWay a réalisé pour Heero une étude sur "Les Français et la rénovation énergétique" destinée à comprendre et analyser leur connaissance et l'attitude des propriétaires face aux obligations de rénovation énergétique et leur mise-en oeuvre.

Bien que s'estimant encore mal informés sur la Loi climat, les Français sont unanimes sur les moyens d'agir et les aides nécessaires pour cela...

Un niveau d'information encore limité des Français

Plus de la moitié des Français (54%) déclarent être mal informés des obligations de rénovation énergétique des bâtiments/logements dans le cadre de la loi Climat du 22 août 2021.

Si les propriétaires s'estiment légèrement mieux informés que les locataires, ils sont tout de même plus d'un sur deux (53%) à mal connaître les dispositions prévues par la loi, soit juste un peu moins que les locataires (56%).

Seuls les propriétaires d'un bien en investissement locatif, premiers concernés par les obligations de rénovation énergétique dans le cadre de la loi Climat dès cet été, sont une majorité à se déclarer bien informés (58 % d'entre eux, + 12 points par rapport à la moyenne).

Les jeunes générations en pointe

Les jeunes, davantage sensibilisés aux problématiques climatiques, s'estiment mieux informés (62% des 18-24 ans et 52% des 25-34 ans contre 40% des 50 à 64 ans), avec également des différences régionales : c'est en Bourgogne-Franche-Comté (51% des habitants se disent bien informés) et en Bretagne et PACA (48%) que le niveau de connaissance concernant les obligations de rénovation est plus élevé, suivi de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France (47%).