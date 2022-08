Les Français très préoccupés par leur avenir énergétique et climatique

76% s'inquiètent du montant de leurs futures factures énergétiques...

(Boursier.com) — L 'énergie est devenue un sujet de préoccupation majeur pour beaucoup de Français du fait de l'augmentation des factures, des problèmes géopolitiques et de la pression du changement climatique, ce qui fait de l'énergie une nouvelle priorité pour de nombreuses personnes à travers le pays...

Selon un dernier sondage Opinion Matters réalisé dans 9 pays européens, dans le contexte de la crise énergétique actuelle, 76% des citoyens s'inquiètent de l'augmentation des factures d'énergie, 55% craignent que leurs économies ne couvrent pas le chauffage de leur maison l'hiver prochain, et 67% craignent que les objectifs en matière de changement climatique ne soient désormais oubliés...

La question du prix de l'énergie est leur préoccupation majeure

Seuls 36% des interrogés se disent prêts à payer des factures plus élevées pour diversifier les sources d'approvisionnement en énergie dans le contexte de la crise actuelle, et parmi ceux-ci, 2 français sur 3 ne sont prêts à payer qu'un léger surcoût.

Ils sont même 29% des interrogés à déclarer ne pas avoir les moyens de payer des factures d'énergie plus élevées...

Les énergies renouvelables perçues comme une solution

65% des Français soutiennent l'expansion des énergies renouvelables pour accroître la sécurité énergétique en Europe. Ils sont aussi 75% à penser que la France aurait dû commencer à investir dans les énergies renouvelables depuis longtemps.

Enfin, 17% des personnes déclarent que leur perception des énergies renouvelables comme moyen de réduire les dépendances énergétiques a été renforcée depuis la crise. Mais la question des inquiétudes de prix revient encore : 54% des Français pensent que leurs factures énergétiques vont augmenter s'ils passent aux énergies propres...

Le grand flou ?

L'enquête montre enfin la méconnaissance qu'ont les citoyens de l'action gouvernementale en matière de changement climatique : 94% des Français interrogés affirment ainsi n'avoir aucune idée des objectifs spécifiques et des activités clés que le gouvernement français entreprend pour avancer vers la neutralité carbone.

Arnaud Bellanger, Directeur de Statkraft France, a déclaré : Les résultats de cette enquête démontrent un fort soutien public au développement de nouvelles énergies propres. Les Français veulent que leur pays agisse rapidement pour sécuriser un approvisionnement énergétique pérenne et abordable. Nous avons vu qu'environ la moitié ??des personnes interrogées pensent que leurs factures d'énergie augmenteraient si leur électricité était d'origine renouvelable. C'est inexact. En augmentant la capacité d'énergie renouvelable et en diminuant la dépendance aux combustibles fossiles, les consommateurs seront davantage protégés de la volatilité du marché et de la hausse des coûts de l'énergie.

Cette étude a été réalisée l'institut de sondage Opinion Matters dans 9 pays européens, et commandée par Statkraft. En France, 2.131 personnes de plus de 18 ans ont été interrogées en mai 2022.